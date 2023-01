Revelaron cómo fue el encuentro entre los padres de Fernando Báez Sosa y Pablo Ventura, el joven al que los rugbiers quisieron acusar del crimen

En medio del juicio, el papá de Ventura reveló que su hijo tuvo un encuentro con los padres de Fernando. “Nos cambió la vida a todos, pero sobre todo a Pablo, le cambió la vida para siempre”, comenzó diciendo José María Ventura sobre lo que vivió su familia.

Y contó que su hijo se acercó a los padres de Fernando, fuera del ojo de los periodistas “Entonces, Silvino me pidió el teléfono de Pablo, yo le dije que Pablo estaba asistiendo a los dos años por Fernando, se pusieron de acuerdo un día a la mañana temprano, sin gente, en las playas de Gesell, se encontraron y estuvieron un buen rato, casi dos horas charlando”, explicó el hombre.

Crimen de Fernando Báez Sosa | Pablo Ventura, sobre la falsa acusación de los rugbiers: "Hasta hoy no sé por qué me nombraron"

Pablo Ventura, el joven implicado falsamente años atrás en el asesinato de Fernando Báez Sosa, se presentó este martes en los tribunales de Dolores para declarar en la tercera jornada que se lleva a cabo en el marco del juicio contra los ocho rugbiers acusados.

"Estoy tranquilo. No sé en qué puedo llegar a influir para declarar. Como testigo de la situación tengo que venir", expresó el joven en diálogo con A24.

"La pasé muy mal, fueron dos o tres meses. Después vino la pandemia y eso hizo que todo el mundo se olvide. Yo salía a la calle y no podía ni hablar. Me paraban, no de mala manera. Era incómodo", agregó con respecto a su detención, ocurrida hace casi tres años.

Consultado sobre el motivo por el que fue involucrado tiempo atrás por los rugbiers, sostuvo: "Hasta el día de hoy, no sé por que me nombraron y nadie me supo decir quién fue".

Con respecto a su vínculo previo con los acusados, detalló: "Yo solo tuve una mirada en un boliche con uno de ellos y nada más, solo fue eso. Los conocía de vista del mismo boliche".