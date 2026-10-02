Ricardo Arjona sorprendió con una colaboración inesperada y lanzó una canción que dará que hablar

La colaboración también representa una excepción para Arjona, históricamente poco habituado a compartir canciones con otros artistas. En este caso, el encuentro se produjo con Eduin Caz y Grupo Firme, elegidos como los compañeros indicados para contar esta historia.

La propuesta busca justamente unir dos universos musicales que, a primera vista, podrían parecer distantes. Sin embargo, la voz y las letras de Arjona encuentran un punto de conexión con la fuerza y la identidad del regional mexicano de Grupo Firme.

El concepto creativo del lanzamiento resume esa intención bajo una frase: “No por algoritmos”. La colaboración, según la presentación del proyecto, no nació como una búsqueda de tendencia sino a partir del interés de ambos universos por contar una historia determinada.

En cuanto a la letra, “Amor Factura” pone en discusión el momento en que una relación deja de sentirse como amor y empieza a parecer una transacción: alguien da, alguien recibe y, tarde o temprano, aparece una cuenta pendiente.

Arjona no busca cerrar esa discusión. Por el contrario, la convierte en canción y deja que sea el público quien saque sus propias conclusiones.

La canción ya está acompañada por su videoclip oficial, que completa la propuesta de esta colaboración entre el cantautor y uno de los grupos más importantes del regional mexicano.

Así, Ricardo Arjona y Grupo Firme encontraron un punto de encuentro inesperado para contar una historia sobre el amor, los intereses y ese momento en el que una relación puede terminar pasando factura.