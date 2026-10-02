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Mario Pergolini puso en duda el affaire de Amalia Granata con Robbie Williams y ella salió al cruce: "Qué pelotu..."

Con Robbie Williams en Argentina, Mario Pergolini aseguró que el encuentro de Amalia Granata con el cantante en 2004 nunca existió y ella le respondió picante desde Intrusos. Mirá.

2 oct 2026, 15:18
Mario Pergolini puso en duda el affaire de Amalia Granata con Robbie Williams y ella salió al cruce: Qué pelotu...

Mario Pergolini puso en duda el affaire de Amalia Granata con Robbie Williams y ella salió al cruce: "Qué pelotu..."

Mario Pergolini puso en duda el affaire de Amalia Granata con Robbie Williams y ella salió al cruce: Qué pelotu...

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Tras más de dos décadas, Robbie Williams regresó al país en el marco de su gira mundial Britpop donde anoche brindó el primero de los 3 shows que dará en estadio Arena de Buenos Aires. En este contexto fue que Mario Pergolini, fiel a su estilo de chico rebelde, mientras hacía referencia al cantante británico aseguró que el encuentro íntimo del que siempre habló Amalia Granata nunca existió.

Ese momento, ocurrido en Paren la mano (Vorterix), fue compartido este viernes en Intrusos (América TV) con la mismísima Amalia Granata en el móvil. Así, pudo verse cómo abordaron el tema a pura ironía y tras recordar Mario que dos décadas atrás lo entrevistó en su programa de radio."Nos estuvimos riendo. Es más, hemos orinado uno al lado del otro", aseguró picante.

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Y si bien admitió no recordar exactamente en qué año fue, la vinculación con Amalia Granate fue inevitable. "Fue en su época de esplendor. Él tenía carisma", deslizó mientras sus compañeros acotaron: "Y después vino la famosa visita que se encuentra con Amalia Granata". Fue allí que el conductor de Otro día perdido (El Trece) lanzó a pura risa que ese encuentro "no pasó".

"Ese día estuvo hasta las 5 de la mañana jugando con Maxi Peñalver al FIFA", afirmó seguro mientras lo llamaba desde sus teléfono celular. Así, lo sacó al aire y, tras sorprenderse Peñalver por la llamada al aire éste confirmó que había sido enviado a instalarle en el hotel una consola de videojuegos y que como el músico no tenía con quién jugar, se quedó jugando en el cuarto del hotel a la XBox con el rockstar.

En ese momento, Pergolini arremetió preguntándole a su amigo si "fue el mismo día que decían que estaban Amalia Granata", a lo que su interlocutor asintió. "¿Y Amalia subió? ¿Y subió alguien o se quedaron ustedes dos jugando?", insitió consultando Mario como para acreditar su versión mientras que del otro lado del teléfono se escuchó: "No, había gente del management y eso dando vueltas a veces".

Ese fue el momento que aprovechó Mario Pergolini para dar por veraz su desmentida a Amalia Granata. "O sea que estás desmintiendo públicamente que la historia entre Amalia Granata y Roby no pasó", dijo picante.

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Así las cosas, tras repasar el fragmento dejando mal parada a la exmodelo y actual legisladora por la provincia de Santa Fe, desde el móvil de Intrusos Amalia Granata no dudó el tilda de "pelotudo" a Mario Pergolini. Y acto seguido aclaró la confusión de fechas del ex conductor de CQC y su amigo.

"¡Ay, qué pelotudo que es Pergolini, Dios mío!", disparó de movida Amalia tras saludar a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Al tiempo que agregó irónica: "Además, este pibe que siempre te miraba por lo alto porque todos éramos grasa y él cool, haciendo chimento me mata".

Fue allí que explicó que cuando ella estuvo con el cantante fue en su primera visita en 2004, cuando se alojó en el hotel de Retiro que tiene un "balconcito"; mientras el episodio al que hizo referencia el amigo de Pergolini fue en la siguiente visita al país cuando se hospedó en el hotel Faena, allá por 2006 o 2007, sentenció Granata dejando expuesto al histórico chico malo de la televisión.

     

 

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