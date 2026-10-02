¿Hay pica? el mensaje del Dibu Martínez que se entenció como un palito contra Lio Messi

El futbolista del Como fue protagonista directo del triunfo argentino: marcó un gol y dio una asistencia para Cristian “Cuti” Romero, en una actuación que volvió a ponerlo bajo los reflectores.

Su gol llegó después de una recuperación de Gianluca Prestianni y una asistencia de Exequiel Palacios. Paz recibió dentro del área, aprovechó el espacio y definió por encima del arquero boliviano para marcar el 2-0.

Poco después también participó en el gol del Cuti Romero. El mediocampista ejecutó un tiro libre con precisión y el defensor apareció para convertir de cabeza.

Con un gol y una asistencia, Nico Paz terminó siendo uno de los nombres destacados de la goleada. Y después llegó el comentario del Dibu que abrió una nueva conversación alrededor de la camiseta más simbólica de la Selección.

El arquero no fue el único compañero que reaccionó a la publicación. Giuliano Simeone le escribió “Qué Golazo”, mientras que Leo Balerdi comentó “Re editado” acompañado por un emoji de fuego. Lisandro Martínez lo llamó “Linda Ratoncito” y Gianluca Prestianni respondió con tres emojis de fuego.

También aparecieron figuras históricas de la Selección. Javier Zanetti se sumó a las reacciones con emojis de aplausos.

Pero, sin dudas, el comentario que más llamó la atención fue el del Dibu: “New number 10?”. La pregunta fue suficiente para que en las redes comenzaran las especulaciones sobre el futuro de la camiseta que durante años llevó Messi.

Por ahora, Lionel Scaloni dejó claro que no existe una decisión tomada. Antes del partido ante Bolivia, el entrenador explicó que durante estos amistosos no era obligatorio entregar la 10.

“En estos partidos no tenemos obligación de dar la 10, así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y después veremos a quién elegimos”, había señalado el técnico.

Además, Scaloni explicó que la decisión deberá tomarse pensando en los próximos compromisos oficiales: “Por Eliminatorias queda fija, pero la idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos definido”.

Mientras tanto, Nico Paz utilizó la número 18 ante Bolivia, pero su actuación y el particular comentario del Dibu volvieron a instalar una pregunta que todavía no tiene respuesta oficial: ¿quién se quedará con la 10 cuando llegue el momento?