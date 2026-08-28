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Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano en medio de un escándalo con Danelik y explotó contra la producción

Tras el escándalo con Danelik en Gran Hermano, Brian Sarmiento tomó una inesperada decisión y compartió un duro descargo desde las redes.

28 ago 2026, 09:00
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Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano en medio de un escándalo con Danelik y explotó contra la producción

Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano en medio de un escándalo con Danelik y explotó contra la producción

Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano en medio de un escándalo con Danelik y explotó contra la producción

Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano en medio de un escándalo con Danelik y explotó contra la producción

En las últimas horas se desató un terrible escándalo entre Campanita y Danelik en la casa de Gran Hermano Generación Dorada que derivó en la expulsión de ambas participantes del reality.

Lo cierto es que este episodio derivó en una inesperada decisión de Brian Sarmiento, pareja de Danelik, quien abandonó el reality y apuntó contra la producción a través de un duro mensaje posteado en redes.

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"Les voy a decir una sola cosa... Yo sé muy bien qué se habló antes de entrar y también sé todo lo que cumplí de mi parte", comenzó su mensaje vía Instagram el exfutbolista.

"A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó. Por ahora prefiero no decir más. Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender", advirtió.

Y cerró con palabras dirigidas a su pareja y manifestando su total apoyo tras el escándalo en la casa de Gran Hermano: "Te amo Danelik, todos vieron que vos solo evitaste que Campanita ataque a Pincoya, que no te quieran hacer quedar mal. Es una vergüenza".

El video con la furia de Brian Sarmiento tras abandonar Gran Hermano

Brian Sarmiento compartió un video desde su casa tras decidir acompañar a Danelik luego de ser expulsada de la casa de Gran Hermano tras el escándalo con Campanita.

"Vengo acá a decirles que yo estoy en mi casa. Me fui de la casa de Gran Hermano, no quiero decir nada que comprometan las cosas más de lo que están pero fue una vergüenza", comenzó el exfutbolista su duro descargo.

Y aclaró sobre lo sucedido con su pareja en el reality y la fuerte discusión con Campanita: "Por suerte Danelik está acá y está bien, estamos juntos. Es una vergüenza que la quieran hacer quedar como agresiva cuando solamente defendió a Pincoya cuando Campanita iba a atacarla a Pincoya para que reaccione".

"Es una vergüenza todo lo que pasó. Estoy bastante enojado y muy dolido por todo y ya voy a ver cómo seguimos. Estamos bastante preocupados por cómo la están haciendo quedar", concluyó Brian Sarmiento indignado.

     

 

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