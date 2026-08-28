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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 3)² - 5 × 6 + 18.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

7 + 3 = 10

La expresión queda así: 10² - 5 × 6 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 5 × 6 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 6 = 30

La expresión queda así: 100 - 30 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 30 = 70 |

70 + 18 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío desafía tu atención

Resultado final: 88

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a mirar con atención, ordenar los pasos y reforzar el razonamiento de una manera simple y entretenida.

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