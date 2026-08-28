Ángel de Brito expuso el motivo oculto de la pelea entre Yanina Latorre y la mamá de Tini

Según relató el periodista, Yanina se habría cansado de determinadas actitudes que detectó dentro de ese grupo y que terminaron generando un fuerte malestar. En ese sentido, De Brito utilizó una contundente expresión para describir cómo habría sido percibido ese comportamiento por la conductora. “Parece que eran bastante oscuritas, según lo que dijo Yanina”, señaló el periodista.

Además, Ángel explicó que la conductora habría sentido que algunas de las mujeres del grupo tenían determinadas actitudes a sus espaldas. “Le hacían cositas por atrás, entonces se bajó de ese grupo”, sostuvo De Brito, al explicar las razones por las que Yanina habría decidido cortar esos vínculos y alejarse definitivamente de ese círculo.

El acercamiento entre Yanina Latorre y la familia Stoessel se había producido, en principio, a partir de la amistad entre Lola Latorre y Tini Stoessel. Con el paso del tiempo, la relación entre ambas familias se habría vuelto muy cercana.

De hecho, según había contado la propia Yanina, durante la época en que comenzaron a circular rumores sobre un supuesto romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, ella habría defendido a la familia de la cantante y negado públicamente ese vínculo a pedido de Mariana Muzlera.

Claro que la situación cambió cuando aparecieron las imágenes captadas por un paparazzi en Ibiza, que terminaron dejando expuesta la relación entre Tini y Rodrigo de Paul en medio de las especulaciones que ya circulaban.

Por qué la mamá de Tini Stoessel llamó desencajada a Yanina Latorre en pleno escándalo

La interna que atraviesa a Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, volvió a quedar en el centro de la escena y esta semana tuvo un inesperado capítulo protagonizado por Yanina Latorre y Mariana Muzlera.

El episodio ocurrió el miércoles 26 de agosto, durante la emisión de SQP (América TV), cuando la periodista recibió al aire un llamado de la mamá de la cantante. Al advertir que la conversación estaba siendo transmitida, Yanina decidió cortar rápidamente la comunicación para preservar la intimidad de Mariana, quien se mostró muy angustiada.

El contacto se produjo mientras se analizaba la auditoría que Tini habría realizado sobre su patrimonio y sus cuentas, después de años de administración económica por parte de su padre. En ese contexto, también trascendió que la artista “no es dueña de nada”.

Horas después, en LAM, Pepe Ochoa reveló el motivo del llamado y le advirtió a Yanina: “Yanina, no la atiendas a la mamá de Tini porque te va a putear de arriba abajo. Estaba furiosa por lo que dijo en la radio”. Además, sentenció: “Mariana es brava y la llamaba para ponerla en vereda a Yanina”.