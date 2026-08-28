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Qué es GLOF, el fenómeno que dejó más de 500 muertos en Nepal y podría repetirse

El fenómeno meteorológico y natural que causó una tragedia sin precedentes en Nepal tiene ya una denominación. Mientras aumenta el número de víctimas y desaparecidos, temen que vuelva a repetirse próximamente.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Nepal y el recuento inagotable de muertos y desaparecidos

Nepal y el recuento inagotable de muertos y desaparecidos, con el temor a que se repita el fenómeno. (Foto: Reuters)

Según las últimas informaciones desde Tibet, la tragedia en Nepal ya costó la vida de 543 personas y más de 1.500 desparecidas. Pero los pobladores de esa zona, en el límite entre Nepal y China, están aterrados. No sólo porque hay quedado desamparados. Miran al cielo y las condiciones climáticas están de manera muy parecida a lo que presentaba al momento de la tragedia. ¿Puede repetirse una catástrofe similar?

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El fenómeno ya tiene un nombre oficial: "GLOF", que en inglés significa "Glacial Lake Outburst Flood", que no es otra cosa que una “inundación por desbordamiento repentino de un lago glaciar". Eso fue lo que ocurrió, el glaciar cedió y aguas abajo desató una tragedia atroz.

Hielo primero, que luego fue agua, arrastró todo lo que encontró de la montaña hacia abajo: rocas, tierra y árboles.

La mezcla fue devastadora. Los números de muertos y desaparecidos aumentan varias veces por día. Es por eso que los pobladores piden ayuda inmediata. Las condiciones del tiempo en las cumbres del Himalaya son similares a las del 26 de agosto. Desde el gobierno chino aseguran que eso no es así. Pero el mensaje llega a miles de personas que aún luchan por saber el destino final de sus familiares y que, además, se quedaron sin nada.

Existe preocupación por nuevos desbordamientos porque el desprendimiento generó acumulaciones de agua y sedimentos que pueden bloquear nuevamente los cauces. De hecho, las autoridades llegaron a suspender temporalmente los rescates por el riesgo de una nueva crecida.

El temor a que el GLOF vuelva a repetirse: por qué Nepal sigue en alerta

El desastre que golpeó a Nepal y al Tíbet todavía puede tener un segundo capítulo. El gigantesco desprendimiento de hielo, roca y sedimentos que provocó la primera riada dejó detrás lagos y diques naturales inestables, capaces de acumular millones de metros cúbicos de agua.

Uno de esos lagos llegó a superar los 2,5 millones de metros cúbicos y su eventual desborde podría generar una nueva inundación hacia las zonas ubicadas río abajo. Las lluvias previstas aumentan la preocupación, porque podrían elevar rápidamente el nivel del agua y debilitar las barreras naturales.

Por eso, equipos de Nepal y China mantienen una vigilancia permanente sobre los cauces y las zonas de montaña. El riesgo no está limitado a otro GLOF tradicional: también pueden producirse deslizamientos, avalanchas de rocas y nuevas rupturas de lagos represados.

El antecedente es inquietante. En 2025, otro desborde de un lago glaciar en la frontera entre China y Nepal provocó una inundación que dejó muertos, desaparecidos y destruyó infraestructura clave.

Cómo está la situación hoy en Nepal

A este viernes 28 de agosto, la dimensión de la tragedia todavía se está reconstruyendo. Nepal informó 543 muertos y 1.500 desaparecidos, mientras que en el Tíbet se contabilizan otros cinco fallecidos y 558 desaparecidos. Más de 3.700 personas fueron rescatadas en Nepal.

Las cifras, sin embargo, pueden modificarse porque hay personas que permanecen incomunicadas y las listas de desaparecidos todavía deben ser depuradas.

Las tareas de búsqueda continúan mientras helicópteros, soldados y equipos de emergencia recorren los cauces de los ríos Bhote Koshi y Trishuli. El barro, las rocas, los puentes destruidos y las rutas cortadas complican enormemente el operativo. Incluso los rescatistas tuvieron que ponerse a salvo cuando volvió a aumentar el peligro de una nueva crecida.

GLOF: El nombre que recibió el fenómeno que asoló a las poblaciones de Nepal. (Foto: A24.com)

GLOF: El nombre que recibió el fenómeno que asoló a las poblaciones de Nepal. (Foto: A24.com)

Las alternativas para encontrar a los muertos y desaparecidos

La prioridad ahora es localizar a quienes siguen desaparecidos y recuperar los cuerpos que pudieron ser arrastrados kilómetros río abajo. Los equipos utilizan helicópteros, drones, maquinaria pesada y patrullas terrestres, mientras familiares recorren las orillas de los ríos en busca de sus seres queridos.

La enorme cantidad de barro y sedimentos hace que muchas búsquedas deban realizarse prácticamente a ciegas. Además, algunos cuerpos pudieron quedar enterrados bajo toneladas de material o ser trasladados por la corriente.

Las autoridades también enfrentan un problema adicional: determinar quiénes están realmente desaparecidos. Entre las listas aparecen turistas, peregrinos y trabajadores de distintas nacionalidades que simplemente perdieron comunicación.

Por eso, en los próximos días será fundamental cruzar registros de hoteles, puestos fronterizos, hospitales, aeropuertos y teléfonos para separar a quienes fueron rescatados o lograron escapar por sus propios medios de quienes continúan desaparecidos. Mientras tanto, nada les les da las más mínima tranquilidad a los pobladores. Temen que la tragedia pueda repetirse.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Tragedia en Nepal: Más de 543 muertos y 1.500 desaparecidos por un alud.
  • Fenómeno GLOF: Se trata de una inundación por desbordamiento repentino de un lago glaciar.
  • Temor a repetición: Pobladores alertan por condiciones climáticas similares a las del desastre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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