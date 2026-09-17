Budín de pan de chocolate: cómo hacerlo fácil, rico y con pocos ingredientes

Batir a mano los 3 huevos con la esencia de vainilla y los 100 gramos de azúcar. Incorporar la leche caliente y el cacao amargo. Remover hasta integrar.

2. Sumar el pan

Cortar los 300 gramos de pan en trozos pequeños con un cuchillo o desmenuzarlos con las manos. Añadirlos al líquido, asegurándose de que queden bien impregnados. Dejar reposar durante unos minutos.

3. Preparar el caramelo

Colocar las 10 cucharadas de azúcar en un recipiente apto para fuego medio o mínimo, sin agregar agua. Mover suavemente mientras se derrite.

Cuando alcance un tono dorado, retirar del fuego y volcar rápidamente en una budinera, preferentemente número 24. Distribuir por el fondo y las paredes antes de que se endurezca.

4. Cocinar a baño María

Disponer una bandeja en la parte inferior del horno y ubicar allí la budinera. Volcar el contenido y emparejar la superficie.

Agregar agua caliente a la bandeja para realizar la cocción a baño María.

5. Hornear

Llevar a horno medio precalentado a 180 °C durante aproximadamente 1 hora a 1 hora y cuarto.

Para comprobar el punto, introducir un cuchillo en el centro. Estará listo cuando salga limpio.

6. Enfriar y desmoldar

Dejar enfriar y, preferentemente, llevar a la heladera durante toda la noche.

Para facilitar el desmolde, realizar movimientos suaves y algunos pequeños golpecitos en la budinera. Luego volcar sobre el recipiente donde será servido.

7. Aprovechar el caramelo restante

Si queda caramelo adherido al fondo, llevar la budinera a fuego mínimo y agregar un chorro de agua caliente.

Dejar que se disuelva hasta obtener una consistencia líquida y utilizarlo sobre las porciones al momento de servir.