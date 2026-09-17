En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Budín
Pan
Cocina

Budín de pan de chocolate: cómo hacerlo fácil, rico y con pocos ingredientes

Una receta casera, económica y fácil de preparar que permite aprovechar el pan endurecido.

El budín de pan de chocolate se prepara con pan

El budín de pan de chocolate se prepara con pan, cacao, leche, huevos y azúcar.

El pan que quedó del día anterior puede tener una segunda oportunidad en la cocina. Con leche, cacao, huevos y azúcar es posible preparar un budín casero, húmedo y cremoso, con una capa de caramelo.

Leé también Budín nube de limón: la receta esponjosa que se volvió favorita para la merienda
Budín nube de limón: la receta esponjosa que se volvió favorita para la merienda. (Imagen ilustrativa)

La elaboración no requiere demasiados pasos y se completa con una cocción a baño María.

Ingredientes para el budín de pan de chocolate

  • 3 huevos
  • Esencia de vainilla, a gusto
  • 100 g de azúcar para la mezcla
  • 500 ml (medio litro) de leche caliente
  • 2 cucharadas de cacao amargo
  • 300 g de pan
  • 10 cucharadas de azúcar para el caramelo
  • Agua caliente, cantidad necesaria para el baño María y para disolver el caramelo sobrante

Cómo hacer el budín de pan de chocolate

(La receta corresponde al canal de YouTube de la cocinera Natalí Sosa).

1. Preparar la base

Batir a mano los 3 huevos con la esencia de vainilla y los 100 gramos de azúcar. Incorporar la leche caliente y el cacao amargo. Remover hasta integrar.

2. Sumar el pan

Cortar los 300 gramos de pan en trozos pequeños con un cuchillo o desmenuzarlos con las manos. Añadirlos al líquido, asegurándose de que queden bien impregnados. Dejar reposar durante unos minutos.

3. Preparar el caramelo

Colocar las 10 cucharadas de azúcar en un recipiente apto para fuego medio o mínimo, sin agregar agua. Mover suavemente mientras se derrite.

Cuando alcance un tono dorado, retirar del fuego y volcar rápidamente en una budinera, preferentemente número 24. Distribuir por el fondo y las paredes antes de que se endurezca.

4. Cocinar a baño María

Disponer una bandeja en la parte inferior del horno y ubicar allí la budinera. Volcar el contenido y emparejar la superficie.

Agregar agua caliente a la bandeja para realizar la cocción a baño María.

5. Hornear

Llevar a horno medio precalentado a 180 °C durante aproximadamente 1 hora a 1 hora y cuarto.

Para comprobar el punto, introducir un cuchillo en el centro. Estará listo cuando salga limpio.

6. Enfriar y desmoldar

Dejar enfriar y, preferentemente, llevar a la heladera durante toda la noche.

Para facilitar el desmolde, realizar movimientos suaves y algunos pequeños golpecitos en la budinera. Luego volcar sobre el recipiente donde será servido.

7. Aprovechar el caramelo restante

Si queda caramelo adherido al fondo, llevar la budinera a fuego mínimo y agregar un chorro de agua caliente.

Dejar que se disuelva hasta obtener una consistencia líquida y utilizarlo sobre las porciones al momento de servir.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Budín Pan Chocolate Recetas Hacks
Notas relacionadas
Budín de bananas con nueces: la receta fácil que nunca falla para darse un gusto
Budín de mandarina con glasé: la receta fácil y esponjosa que no necesita batidora
MasterChef: Paulo Kablan advirtió a la Negra Vernaci antes del debut: "Están todo el día..."

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar