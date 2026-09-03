Quién es el argentino detenido por el brutal crimen de un famoso músico y su familia en México

El músico mexicano Meléndez Ochoa asesinado junto a su familia. Un argentino, detenido y es el principal sospechoso del múltiple crimen. (Foto: Gentileza El Universal)

Masacre familiar: la brutal escena en el departamento

El asesino llegó antes que su víctima y esperó dentro del departamento. La reconstrucción del crimen permite establecer que Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años y nacido en la Argentina, llegó al exclusivo fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, durante la tarde del martes 1 de septiembre. El ingreso al edificio quedó registrado por las cámaras de seguridad a las 17:24.

Rosen Ferlini, socio comercial de Jonathan Meléndez Ochoa, llegó vestido con gorra, gafas oscuras, campera negra y una mochila. En las imágenes se lo observa dentro del ascensor mientras espera llegar al piso donde vivía el músico de Camilo Séptimo.

Según la investigación, el dato clave para explicar cómo consiguió entrar al departamento fue la relación de confianza que mantenía con la familia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó que ese dato de proximidad y confianza fue clave para que tuviera el acceso franqueado a la vivienda que se transformó en una pesada escena de un múltiple crimen.

Jonathan, el músico aún no había llegado. Por eso, quien abrió la puerta fue su esposa, Ana Paola Barragán, de 35 años y embarazada de cuatro meses. De acuerdo con la reconstrucción difundida por las autoridades, Rosen Ferlini la sometió junto con la hija de ambos, de apenas tres años.

La esposa embarazada y su hija fueron encontradas en el baño

La escena dentro de la vivienda fue brutal. Ana Paola y la pequeña Sofía fueron localizadas en el baño de la habitación principal. Ambas habían sido maniatadas y presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza.

En otra parte del departamento se encontraba una empleada doméstica de 21 años junto al hijo menor de Jonathan, de seis años. La mujer también fue asesinada. Su cuerpo apareció posteriormente en el cuarto de servicio, con un impacto de arma de fuego en la espalda.

El niño logró sobrevivir porque se escondió debajo de una cama cuando comenzaron las detonaciones. Permaneció dentro del departamento hasta que finalmente llegaron las autoridades.

Hasta el perro de la familia fue hallado muerto y con sus patas atadas. La imagen de sólo 24 segundos en el ascensor es la prueba básica para las acusaciones de la justicia mexicana.

El asesino presunto y su cómplice, en una ficha de la policía de México. A la derecha, Diego Sebastián "N" dentro del ascensor. (Foto: A24.com)

Jonathan volvió a su casa y se encontró con el horror

El músico había advertido previamente a un amigo que tenía previsto reunirse con su socio argentino y que existían problemas entre ambos. Según la investigación, Jonathan pidió que avisaran a las autoridades si dejaba de comunicarse. Una señal de la mala relación que existía entre ambos. Lo que llama la atención de por que su mujer lo dejó entrar a la casa. Tal vez, Meléndez no llegó a avisarle del encuentro.

Cuando Meléndez regresó al departamento, Rosen Ferlini ya lo estaba esperando. El presunto asesino le habría reclamado una suma de dinero que consideraba suya. Una de las líneas de investigación apunta a una disputa económica vinculada a negocios que ambos compartían.

Jonathan comenzó a preguntar por su esposa y, al no recibir respuesta, habría comprendido que algo terrible había ocurrido. Entonces, Rosen Ferlini lo sometió, lo amarró y lo amordazó. Finalmente le disparó mientras se encontraba sentado en un sillón.

El músico tenía 38 años y además de tecladista era compositor y productor. Fue uno de los integrantes vinculados desde sus comienzos con Camilo Séptimo, una de las bandas mexicanas de rock alternativo más reconocidas.

La vivienda en un complejo exclusivo en las afueras de ciudad de México. Ahí vivía el músico mexicano con su familia, asesinados presuntamente por un argentino. (Foto: A24.com)

El otro detenido: el hombre que esperaba afuera y dejó una pista clave

La investigación también llevó hasta Gerardo Cisneros Bejarano, de 52 años, identificado como chofer de Rosen Ferlini. Según las autoridades, fue quien condujo el automóvil en el que ambos llegaron al complejo residencial y permaneció afuera mientras se desarrollaba el ataque. Hizo de "campana" o simplemente a la espera para asegurar la huida.

Su presencia terminó siendo fundamental para los investigadores. Al ingresar al fraccionamiento, Cisneros había dejado registrada su licencia de conducir en el acceso. Ese dato permitió comenzar a rastrear el vehículo y posteriormente localizar a los dos sospechosos.

Las autoridades mexicanas consiguieron detener primero a Gerardo y luego localizaron a Rosen Ferlini. Ambos fueron capturados en menos de 12 horas después del hallazgo de las víctimas, gracias a un operativo coordinado entre autoridades del Estado de México, la Ciudad de México y organismos federales.

El mensaje que pudo haber evitado que el crimen quedara oculto

El amigo de Jonathan cumplió finalmente con la advertencia que había recibido. Como el músico dejó de responder, acudió al departamento y descubrió la escena.

La Policía llegó cerca de las 23:50 y encontró cuatro personas asesinadas. Jonathan, su esposa embarazada, su hija de tres años y la empleada doméstica. Sólo el niño de 6 años - que logró esconderse - sobrevivió a toda su familia del brutal asesinato múltiple. Ahora, quedó huérfano y sin sus hermanita de tres años y el bebé que llevaba su madre en el vientre. Un horror que conmociona a México, por donde se lo mire.