Escándalo por los 30 millones que gastó la familia de Tini Stoessel en un solo mes: la excéntrica lista

Después, el panelista centró su atención en los gastos correspondientes a Alejandro Stoessel. De acuerdo con la documentación que presentó en LAM, el empresario realizó un pago de 773.690 pesos a una billetera virtual muy conocida.

Pero ese no habría sido el único desembolso realizado durante el período analizado. Ochoa también reveló que Alejandro compró cuatro luces para pileta por un total de 1.049.494 pesos y que los productos fueron enviados a Pinamar.

La lista continuó con otro elemento destinado al hogar. En este caso, se trató de un juego completo de grifería para baño, cuyo costo fue de 993.477 pesos. A ese gasto se sumó además la adquisición de un tensiómetro valuado en 100 mil pesos.

Luego llegó el turno de Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, y allí aparecieron varios de los artículos que más llamaron la atención durante el informe. Con el resumen en mano, Pepe Ochoa comenzó a enumerar los productos que, según explicó, habría comprado durante los últimos 30 días.

Uno de ellos fueron enjuagues bucales por un valor de 30 mil pesos. El comentario del panelista generó repercusiones en el estudio y dio pie a una nueva parte del listado.

Entre las compras mencionadas apareció también un bidet inteligente, presentado como uno de los productos que incorporan tecnología al baño, con un precio de 140 mil pesos. La adquisición despertó la curiosidad de los integrantes del programa y Carolina Molinari aportó un particular detalle sobre sus funciones: “Me agregan que ese bidet no solo te lava, sino que te seca”.

El repaso de los gastos de Mariana Muzlera siguió con una rizadora automática de 130 mil pesos. También, según la información expuesta en el ciclo de Ángel de Brito, habría adquirido un espejo de última generación con luz led por 234 mil pesos.

Sin embargo, otro de los objetos incluidos en el listado volvió a generar sorpresa por su elevado precio. Se trató de un ventilador dropo habano que, de acuerdo con la documentación mostrada por Ochoa, tuvo un costo de 3.222.097,77 pesos.

La cifra llamó especialmente la atención de Ángel de Brito, quien quiso saber qué características tenía el producto para justificar semejante valor. En ese momento, el conductor preguntó: “¿Tiene parlantes?”.

Finalmente, el informe llegó a uno de los gastos más llamativos de todos. Pepe Ochoa aseguró que Mariana Muzlera habría comprado dos carteras Birkin de Hermés durante el último mes.

Según explicó el panelista, cada una de las carteras habría sido adquirida por 600 mil pesos y el pago se habría realizado en tres cuotas. La operación, de acuerdo con lo expuesto en LAM, se concretó a través de un showroom dedicado a la compra y venta de este tipo de carteras de lujo.

La referencia a los exclusivos accesorios también provocó un comentario de Ochoa en relación con Tini Stoessel. “Mientras Tini no se puede comprar la original, ella se compra estas dos”, expresó el panelista al cerrar el repaso.

De esta manera, el informe presentado en LAM puso el foco sobre los consumos atribuidos a los distintos integrantes de la familia Stoessel-Muzlera y permitió conocer el detalle de una serie de compras realizadas durante los últimos 30 días. La suma de los gastos relevados por Pepe Ochoa, según lo expuesto en el programa, alcanzaría los 30 millones de pesos en un solo mes, en medio del conflicto que mantiene enfrentada a Tini Stoessel con sus padres.