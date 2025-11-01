Ricardo Darín arrasa en Netflix con este thriller argentino y es la película más vista del momento

Esa experiencia, que se convierte en metáfora de lo inevitable, define todo lo que sucede después. Durante un viaje a la Patagonia, Espinoza se ve envuelto accidentalmente en un plan criminal. En ese momento, lo que había imaginado durante años (el crimen perfecto) parece presentarse ante él.

La película no se apoya en grandes explosiones ni en persecuciones frenéticas. Su poder radica en el silencio, en los gestos y en el misterio de lo no dicho. Ricardo Darín construye uno de los papeles más complejos de su carrera, alejándose de los personajes carismáticos o moralmente claros. Aquí, interpreta a un hombre que parece perder el control justo cuando cree dominarlo todo.

El Aura Película 3.jpg

Dónde se filmó la película "El Aura"

Filmada en los bosques fríos y húmedos del sur argentino, El Aura aprovecha al máximo la naturaleza para potenciar la sensación de aislamiento y desolación. La cámara de Bielinsky se mueve con precisión, siguiendo los movimientos del protagonista y mostrando un entorno que se vuelve un personaje más dentro de la historia.

El sonido del viento, el crujido de la madera y la quietud de los animales embalsamados componen un universo inquietante. El espectador no sabe si lo que ve es real o producto de la mente del personaje. Esa ambigüedad es la esencia del film.

La fotografía, de tonos apagados y fríos, refuerza la sensación de un sueño del que no se puede despertar. Cada plano parece calculado para generar una tensión constante, una amenaza latente que nunca termina de estallar.

El Aura Película 2.jpg

El legado Fabián Bielinsky: "El Aura" y "Nueve Reinas"

A dos décadas de su estreno, El Aura sigue siendo una joya escondida dentro del catálogo de la plataforma. Muchos espectadores la descubren por primera vez y quedan atrapados por su tono hipnótico y su ritmo pausado.

Fabián Bielinsky, quien también dirigió "Nueve reinas", dejó con esta obra un legado cinematográfico que sigue inspirando a nuevos realizadores. Su estilo, basado en la observación y en el detalle, demostró que el suspenso no necesita velocidad, sino profundidad.

Ricardo Darín encabeza el elenco de "El Aura"

Ricardo Darín

Dolores Fonzi

Pablo Cedron

Nahuel Pérez Biscayart

Jorge D'Elia

Alejandro Awada

Rafa Castejón

Manuel Rodal

Walter Reyno

Alejandro Gancé

El aura 1.jpg

Por qué verla hoy en Netflix

Si nunca viste El Aura, este es el momento ideal. La plataforma anunció que el último para ver este título en Netflix será el próximo 9 de noviembre.

El film no solo es una muestra del mejor cine nacional, sino también una lección sobre cómo construir suspenso desde la introspección. No hay respuestas fáciles ni resoluciones lineales: solo un viaje oscuro hacia la mente de un hombre que se enfrenta a sus propios límites.

Para los que buscan algo más que entretenimiento, El Aura ofrece una experiencia cinematográfica que se queda grabada mucho después de que aparecen los créditos.

Tráiler de "El Aura" en Netflix