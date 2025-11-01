Ricardo Darín arrasa en Netflix con este thriller argentino y es la película más vista del momento
Esta película con Ricardo Darín en Netflix sigue fascinando a los espectadores. Un thriller impactante que nadie puede dejar de ver.
"El Aura" es uno de esos títulos en Netflix que parecen esconder algo más. Dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín, esta película argentina estrenada en 2005 se convirtió en una obra de culto. No solo por su guion enigmático y su estética sombría, sino también porque fue la última película del director antes de su fallecimiento, un año después de su estreno.
La historia, que transcurre en los bosques de la Patagonia, sumerge al espectador en una atmósfera inquietante donde nada es del todo claro. El film se aleja del ritmo vertiginoso de los thrillers convencionales y se centra en la mente de su protagonista, Esteban Espinoza, un taxidermista con una vida rutinaria que sueña con cometer el crimen perfecto.
Bielinsky plantea preguntas sobre el destino, la obsesión y la imposibilidad de dominar la realidad. ¿Cuánto control tenemos realmente sobre nuestras acciones? ¿Qué sucede cuando lo imprevisible interrumpe lo planificado? Estas preguntas acompañan toda la narración, haciendo de la película un ejercicio casi filosófico dentro del género policial.
De qué trata "El Aura" en Netflix
Esteban Espinoza (Ricardo Darín) es un hombre solitario, obsesionado con el control y con su propio universo interior. Su vida transcurre sin sobresaltos, hasta que sufre un ataque epiléptico. Antes de perder la conciencia, experimenta una sensación particular: "el aura", un instante en el que todo parece detenerse y donde la realidad se vuelve incierta.
Esa experiencia, que se convierte en metáfora de lo inevitable, define todo lo que sucede después. Durante un viaje a la Patagonia, Espinoza se ve envuelto accidentalmente en un plan criminal. En ese momento, lo que había imaginado durante años (el crimen perfecto) parece presentarse ante él.
La película no se apoya en grandes explosiones ni en persecuciones frenéticas. Su poder radica en el silencio, en los gestos y en el misterio de lo no dicho. Ricardo Darín construye uno de los papeles más complejos de su carrera, alejándose de los personajes carismáticos o moralmente claros. Aquí, interpreta a un hombre que parece perder el control justo cuando cree dominarlo todo.
Dónde se filmó la película "El Aura"
Filmada en los bosques fríos y húmedos del sur argentino, El Aura aprovecha al máximo la naturaleza para potenciar la sensación de aislamiento y desolación. La cámara de Bielinsky se mueve con precisión, siguiendo los movimientos del protagonista y mostrando un entorno que se vuelve un personaje más dentro de la historia.
El sonido del viento, el crujido de la madera y la quietud de los animales embalsamados componen un universo inquietante. El espectador no sabe si lo que ve es real o producto de la mente del personaje. Esa ambigüedad es la esencia del film.
La fotografía, de tonos apagados y fríos, refuerza la sensación de un sueño del que no se puede despertar. Cada plano parece calculado para generar una tensión constante, una amenaza latente que nunca termina de estallar.
El legado Fabián Bielinsky: "El Aura" y "Nueve Reinas"
A dos décadas de su estreno, El Aura sigue siendo una joya escondida dentro del catálogo de la plataforma. Muchos espectadores la descubren por primera vez y quedan atrapados por su tono hipnótico y su ritmo pausado.
Fabián Bielinsky, quien también dirigió "Nueve reinas", dejó con esta obra un legado cinematográfico que sigue inspirando a nuevos realizadores. Su estilo, basado en la observación y en el detalle, demostró que el suspenso no necesita velocidad, sino profundidad.
Ricardo Darín encabeza el elenco de "El Aura"
Ricardo Darín
Dolores Fonzi
Pablo Cedron
Nahuel Pérez Biscayart
Jorge D'Elia
Alejandro Awada
Rafa Castejón
Manuel Rodal
Walter Reyno
Alejandro Gancé
Por qué verla hoy en Netflix
Si nunca viste El Aura, este es el momento ideal. La plataforma anunció que el último para ver este título en Netflix será el próximo 9 de noviembre.
El film no solo es una muestra del mejor cine nacional, sino también una lección sobre cómo construir suspenso desde la introspección. No hay respuestas fáciles ni resoluciones lineales: solo un viaje oscuro hacia la mente de un hombre que se enfrenta a sus propios límites.
Para los que buscan algo más que entretenimiento, El Aura ofrece una experiencia cinematográfica que se queda grabada mucho después de que aparecen los créditos.