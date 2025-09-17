El inesperado comentario de Ricardo Darín sobre ser abuelo primerizo: "Voy a..."

Embed

Cómo se enteró Ricardo Darín que será abuelo

Fue en una entrevista en el programa Perros de la calle (Urbana Play), que Ricardo Darín contó las sensaciones de ser abuelo por primera por su hijo, el Chino Darín, y Úrsula Corberó: "Estamos muy contentos y muy felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más te reconfortan en la vida, es ver cómo mucha gente se alegra por esta noticia. Algo lindo que hace que la gente se ilumine".

Durante la entrevista el conductor, Andy Kusnetzoff, movido por la curiosidad, le preguntó a Darín: "¿Cómo te lo dijo?". Entre risas, el actor respondió: "Así", y agregó: "Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público".

"Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías", relató cómo fue el momento en que se enteró de la noticia.

Andrea Pietra, su compañera en la obra Escenas de la vida conyugal y presente en la entrevista, se sumó con humor: "Yo estoy muy contenta también. Ahora pasé a trabajar con un abuelo".

"Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela. Yo le voy a poner algo a eso, un stop, porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano", comentó entre risas Ricardo.