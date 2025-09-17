A24.com

El inesperado comentario de Ricardo Darín sobre ser abuelo primerizo: "Voy a..."

Ricardo Darín destacó que la noticia de convertirse en abuelo gracias al Chino Darín y Úrsula Corberó trae consigo una combinación de nostalgia, emoción y expectativa, que promete transformar la dinámica familiar y llenar de felicidad su hogar.

17 sept 2025, 18:52
El inesperado comentario de Ricardo Darín sobre ser abuelo primerizo: "Voy a..."

Ricardo Darín compartió con emoción las sensaciones que lo recorrieron al enterarse de que será abuelo por primera vez, gracias a su hijo, Chino Darín, y a Úrsula Corberó.

En diálogo con A la Tarde (América TV) desde Madrid, el actor se mostró visiblemente conmovido al hablar del bebé que está por llegar y reflexionó sobre la alegría que significa para su familia este nuevo capítulo, mencionando también las responsabilidades que implica.

"El peor, el peor. Es una situación completamente inédita para nosotros, y lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, paciencia y sabiduría, y aprender sobre la marcha. Fue una sorpresa total", bromeó Ricardi en diálogo con Gustavo Descalzi.

Siendo irónico acerca de cómo vive la situación su esposa, mencionó: "Florencia se fue a vivir a otro país. Radicada en Paraguay, siempre quiso conocer Asunción, y me dejó solo con los pañales. Va a volver cuando el niño o la niña esté empezando la secundaria".

Cómo se enteró Ricardo Darín que será abuelo

Fue en una entrevista en el programa Perros de la calle (Urbana Play), que Ricardo Darín contó las sensaciones de ser abuelo por primera por su hijo, el Chino Darín, y Úrsula Corberó: "Estamos muy contentos y muy felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más te reconfortan en la vida, es ver cómo mucha gente se alegra por esta noticia. Algo lindo que hace que la gente se ilumine".

Durante la entrevista el conductor, Andy Kusnetzoff, movido por la curiosidad, le preguntó a Darín: "¿Cómo te lo dijo?". Entre risas, el actor respondió: "Así", y agregó: "Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público".

"Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías", relató cómo fue el momento en que se enteró de la noticia.

Andrea Pietra, su compañera en la obra Escenas de la vida conyugal y presente en la entrevista, se sumó con humor: "Yo estoy muy contenta también. Ahora pasé a trabajar con un abuelo".

"Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela. Yo le voy a poner algo a eso, un stop, porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano", comentó entre risas Ricardo.

