El Eternauta 2 con Ricardo Darín en Netflix: la serie reveló detalles de su segunda temporada
El Eternauta regresa a Netflix con Ricardo Darín como protagonista con una ambición inesperada: su nueva temporada promete cambiarlo todo.
El Eternauta 2 con Ricardo Darín en Netflix: la serie reveló detalles de su segunda temporada. (Foto: Archivo)
El Eternauta volvió a colocarse en el centro de la conversación enNetflix tras el anuncio de que su segunda temporada no solo está en desarrollo, sino que será significativamente más ambiciosa que la primera. La serie, protagonizada por Ricardo Darín, se convirtió en un fenómeno inmediato y ahora prepara un salto de escala que podría redefinir su impacto dentro del género de ciencia ficción.
Cuando la plataforma presentó la adaptación de la histórica novela gráfica creada por Héctor Germán Oesterheld, el desafío era enorme. No solo se trataba de trasladar una obra emblemática al lenguaje audiovisual, sino de competir con grandes producciones internacionales que ya dominaban el terreno de las historias apocalípticas.
Sin embargo, el resultado fue contundente. La serie logró posicionarse rápidamente entre los contenidos más vistos a nivel global, alcanzando cifras que superaron los 10 millones de visualizaciones en su primera semana. Ese impacto inmediato confirmó que había una audiencia ávida por este tipo de relatos, pero también por historias con identidad local y alcance universal.
La dirección de Bruno Stagnaro y la presencia de Ricardo Darín como protagonista fueron claves para consolidar el éxito. Ambos aportaron una mirada sólida y emocional que conectó con el público desde el primer episodio.
Por qué El Eternauta es un éxito en Netflix
El punto de partida de El Eternauta resultó tan simple como inquietante. Todo comenzó en una noche aparentemente normal en Buenos Aires, donde un grupo de amigos compartía una partida de truco. De repente, un fenómeno inexplicable lo cambió todo: comenzó a nevar en pleno verano.
Pero esa nieve no era inofensiva. Se trataba de una sustancia letal que mataba instantáneamente a cualquiera que entrara en contacto con ella. La humanidad, desprevenida, sufrió consecuencias devastadoras.
A partir de ese momento, la narrativa se transformó en una lucha por la supervivencia. Los personajes comprendieron que no se trataba de un desastre natural, sino del inicio de una invasión extraterrestre. La única opción era resistir, organizarse y enfrentar una amenaza que superaba cualquier lógica conocida.
Juan Salvo, interpretado por Darín, se convirtió en el eje emocional de la historia. Su decisión de salir al exterior, protegido de la nieve tóxica, para buscar a su hija, aportó una dimensión humana que elevó el relato más allá de la ciencia ficción.
Cómo será la segunda temporada de El Eternauta
El éxito no pasó desapercibido para la plataforma. A los pocos días del estreno, Netflix confirmó la renovación para una segunda temporada. Pero lo que en ese momento parecía una continuación lógica, ahora se perfila como algo mucho más ambicioso.
Según afirmaron desde la plataforma de streaming: "La ambición ha alcanzado un nuevo nivel. Ya están sucediendo cosas, pero no se trata de actores en pantalla, sino de aspectos técnicos, como la conceptualización de efectos visuales. Todavía no sabemos las fechas del rodaje con los actores, porque es mucho más grande que la primera temporada, no solo en presupuesto, sino también en alcance y concepción".
"Necesitamos encontrar la manera de cumplir con todo lo que se espera de la segunda temporada, y a la vez poder continuar con la historia para una posible tercera temporada", agregó.
La noticia bomba de Ricardo Darín sobre El Eternauta
En tanto, Ricardo Darín tiró una verdadera noticia bomba sobre la continuidad deEl Eternauta más allá de lo que ya se sabe. Entrevistado por Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), el actor reveló que al menos habrá también una tercera parte de la exitosa serie.
Pergolini insistió: “¿Y el año que viene lo tenés muy cubierto ya?”, dándole paso a Ricardo para que confirmarse la segunda etapa de la serie: “Sí, con el Eternauta”.
“¿Y el otro también? ¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?”, fue por más el conductor de Otro día perdido queriendo sacarle algún título. Algo que sin duda consiguió cuando Ricardo Darín deslizó pícaro, sabiendo que la noticia impactaría fuertemente: “Sí, porque el Eternauta no termina en la segunda temporada”.
Ante el asombro de Pergolini, Darín intentó restarle expectativa y concluyó asegurando: “De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”. Pero lo cierto es que, cuando aún no se rodó la segunda parte, confirmó que El Eternauta tendrá al menos una tercera temporada.
Las series y películas hechas en Argentina que llegarán a Netflix en 2026 y 2027