El Eternauta 2 con Ricardo Darín en Netflix: la serie reveló detalles de su segunda temporada

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Por qué El Eternauta es un éxito en Netflix

El punto de partida de El Eternauta resultó tan simple como inquietante. Todo comenzó en una noche aparentemente normal en Buenos Aires, donde un grupo de amigos compartía una partida de truco. De repente, un fenómeno inexplicable lo cambió todo: comenzó a nevar en pleno verano.

Pero esa nieve no era inofensiva. Se trataba de una sustancia letal que mataba instantáneamente a cualquiera que entrara en contacto con ella. La humanidad, desprevenida, sufrió consecuencias devastadoras.

A partir de ese momento, la narrativa se transformó en una lucha por la supervivencia. Los personajes comprendieron que no se trataba de un desastre natural, sino del inicio de una invasión extraterrestre. La única opción era resistir, organizarse y enfrentar una amenaza que superaba cualquier lógica conocida.

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Juan Salvo, interpretado por Darín, se convirtió en el eje emocional de la historia. Su decisión de salir al exterior, protegido de la nieve tóxica, para buscar a su hija, aportó una dimensión humana que elevó el relato más allá de la ciencia ficción.

Cómo será la segunda temporada de El Eternauta

El éxito no pasó desapercibido para la plataforma. A los pocos días del estreno, Netflix confirmó la renovación para una segunda temporada. Pero lo que en ese momento parecía una continuación lógica, ahora se perfila como algo mucho más ambicioso.

Según afirmaron desde la plataforma de streaming: "La ambición ha alcanzado un nuevo nivel. Ya están sucediendo cosas, pero no se trata de actores en pantalla, sino de aspectos técnicos, como la conceptualización de efectos visuales. Todavía no sabemos las fechas del rodaje con los actores, porque es mucho más grande que la primera temporada, no solo en presupuesto, sino también en alcance y concepción".

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"Necesitamos encontrar la manera de cumplir con todo lo que se espera de la segunda temporada, y a la vez poder continuar con la historia para una posible tercera temporada", agregó.

La noticia bomba de Ricardo Darín sobre El Eternauta

En tanto, Ricardo Darín tiró una verdadera noticia bomba sobre la continuidad de El Eternauta más allá de lo que ya se sabe. Entrevistado por Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), el actor reveló que al menos habrá también una tercera parte de la exitosa serie.

Pergolini insistió: “¿Y el año que viene lo tenés muy cubierto ya?”, dándole paso a Ricardo para que confirmarse la segunda etapa de la serie: “Sí, con el Eternauta”.

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“¿Y el otro también? ¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?”, fue por más el conductor de Otro día perdido queriendo sacarle algún título. Algo que sin duda consiguió cuando Ricardo Darín deslizó pícaro, sabiendo que la noticia impactaría fuertemente: “Sí, porque el Eternauta no termina en la segunda temporada”.

Ante el asombro de Pergolini, Darín intentó restarle expectativa y concluyó asegurando: “De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”. Pero lo cierto es que, cuando aún no se rodó la segunda parte, confirmó que El Eternauta tendrá al menos una tercera temporada.

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