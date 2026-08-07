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La inesperada decisión de La Joaqui tras la ruptura con Luck Ra: qué hizo con su ex

Luego del final de su romance con Luck Ra, La Joaqui decidió contar su verdad y llamó la atención al defender públicamente al cantante con una reveladora declaración.

7 ago 2026, 10:41
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La inesperada decisión de La Joaqui tras la ruptura con Luck Ra: qué hizo con su ex

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La inesperada decisión de La Joaqui tras la ruptura con Luck Ra: qué hizo con su ex

Luego de que se confirmara su separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a referirse al final de la relación y, con total sinceridad, contó cómo atraviesa este proceso emocional. En una entrevista con SQP (América TV), la cantante reveló la decisión que tomó tras la ruptura y dejó en claro que el vínculo terminó en buenos términos.

Durante las declaraciones que hizo al programa conducido por Yanina Latorre, la intérprete contó detalles de esta nueva etapa de su vida y dejó en claro que, pese a la tristeza por el cierre de la historia de amor, la separación se dio de una manera cuidada y sin conflictos entre ambos. Además, sorprendió al salir públicamente en defensa de su exnovio y pedir que terminen los mensajes negativos hacia él.

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Lejos de sumarse a los rumores que suelen aparecer luego de una separación mediática, La Joaqui eligió destacar el cariño y el respeto que todavía mantiene por Luck Ra. En ese sentido, explicó que las críticas que recibe el cantante en redes sociales no son una forma de acompañarla, sino todo lo contrario, ya que también terminan afectándola.

“Quiero aprovechar este momento de tantas cámaras para decir que la gente que, para apoyarme le hace un mal a él, me hace daño. Porque él sigue siendo un hombre que respeto y que amé, entonces yo quiero que a él lo traten bien y que le vaya bien”, expresó la artista durante la charla televisiva.

Además, la cantante se refirió a una de las versiones que más habían circulado en los últimos días: la posibilidad de que hubiera bloqueado a Luck Ra de sus redes sociales. La Joaqui confirmó que tomó esa decisión, aunque aclaró que el motivo estuvo relacionado con su proceso emocional y no con una pelea o un enfrentamiento.

“Es verdad que lo bloqueé de todos lados, pero no porque no lo quiera o porque haya terminado mal, sino porque a mí me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir, y que no estaba lista para dejar ir”, explicó con emoción.

Finalmente, la cantante volvió a remarcar que el final del vínculo no debe convertirse en una batalla pública y pidió que el respeto sea también para quien fue su pareja. La Joaqui aseguró que Luck Ra también atraviesa un momento sensible por la separación y que merece comprensión.

“Me gustaría que lo respeten a él también y que lo traten bien porque yo sé que a él esto le está doliendo mucho”, concluyó la artista, visiblemente movilizada por la situación.

Cuáles son las indirectas de La Joaqui a Luck Ra en su nueva canción

A pocos días de confirmarse su ruptura con Luck Ra, La Joaqui volvió a estar en el centro de la escena tras presentar Te Vi, su nueva colaboración con Callejero Fino. La canción generó un fuerte impacto entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a encontrar posibles mensajes vinculados al final de su romance.

Aunque la artista no nombró al cantante cordobés, varios fanáticos interpretaron que algunas frases de la letra podrían estar relacionadas con la historia que vivieron juntos y las diferencias que llevaron a la separación.

Uno de los fragmentos que más repercusión tuvo fue: "Preferís la joda y yo tus mimos...", una línea que muchos asociaron con las distintas formas de ver el futuro que tenían ambos. Mientras La Joaqui soñaba con casarse, Luck Ra no estaba seguro de dar ese paso. Para sus seguidores, el tema se convirtió en una descarga emocional tras la ruptura.

     

 

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