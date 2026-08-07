Rosalía frenó su auto y saludó a los fans tras terminar sus shows en Buenos Aires: el video viral

Al instante, una gran cantidad de fans se juntaron alrededor del vehículo al grito de "Olé, olé, olé, Rosi, Rosi", y ella devolvió el cariño con saludos levantando sus brazos y muestras de agradecimiento.

Los videos que circularon en las últimas horas en redes generó mucha repercusión en la virtualidad y reflejó el vínculo inquebrantable entre la artista y sus seguidores.

El cálido encuentro cara a car entre Rosalía con sus fans en plena calle duró apenas unos segundos y luego los fanáticos se dispersaron rápidamente felices por ese cercano encuentro con la cantante y volviendo a circular el tránsito de manera habitual.

Videos: Fede Bongiorno / Rosalia.arg

El impactante relato de La Joaqui con la desilusión más grande por Luck Ra en el show de Rosalía

En el confesionario de Rosalía, La Joaqui recordó el viaje con Luck Ra en el que esperaba una propuesta de casamiento y terminó recibiendo el pedido de separación.

"For the girls and the boys criados en los noventa y en medio de mi idealización Disney, siempre soñé con casarme", comenzó diciendo la cantante frente a su colega.

"Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami", agregó.

La Joaqui continuó con su relato y recordó cómo imaginó que llegaría el gran momento que había esperado desde chica: "Este príncipe encantador un día me invita, me hace una invitación especial a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales, porque oh my fucking God, en una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó".

"El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresa, porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Hice el outfit del primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió. Al cuarto llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación", reveló con mucho dolor.