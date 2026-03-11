Ricardo Darín brilla en Netflix con la mejor película argentina y todos la están viendo

El pueblo entiende que la justicia formal no llegará. Los responsables se movieron demasiado rápido, demasiado lejos y con demasiadas conexiones. Los caminos legales parecen eternos. Y mientras tanto, el dinero desapareció.

Entonces surge una idea que nadie se animaba a decir en voz alta. Si el sistema no devuelve lo que es suyo, tal vez deban recuperarlo por su cuenta. Así nace el plan que da forma a toda la película.

Pero La odisea de los giles no plantea un robo tradicional. No hay criminales profesionales ni especialistas de película de Hollywood. Hay vecinos, personas comunes, gente que jamás imaginó verse involucrada en algo así. Y justamente ahí está el encanto.

La odisea de los giles Netflix 3

Ricardo Darín encabeza el elenco de "La odisea de los giles"

Ricardo Darín

Luis Brandoni

Chino Darín

Verónica Llinás

Daniel Aráoz

Carlos Belloso

Marco Antonio Caponi

Guillermo Jacubowicz

Ale Gigena

Rita Cortese

Ricardo Darín lidera el relato con su habitual equilibrio entre humor y drama. Su personaje transmite cansancio, frustración y una determinación silenciosa que sostiene todo el plan.

Luis Brandoni aporta algo diferente. Su presencia introduce una mezcla de carácter, experiencia y ternura que ordena al grupo cuando las cosas empiezan a descontrolarse. Entre ambos se construye un eje emocional muy potente.

La odisea de los giles 4.jpg

A ellos se suma el Chino Darín, que representa la energía generacional. Su personaje es el que empuja a avanzar, el que presiona cuando los demás dudan y el que toma riesgos cuando el plan parece estancarse.

El reparto se completa con figuras clave del cine argentino como Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Marco Antonio Caponi, Guillermo Jacubowicz, Ale Gigena y Rita Cortese. Cada uno suma personalidad al universo del pueblo.

Detrás de la película está el director Sebastián Borensztein, quien también participó en el guion. Su trabajo fue clave para encontrar el tono justo entre comedia, drama y suspenso.

La odisea de los giles Netflix 1

Por qué el público vuelve a verla en Netflix

El éxito reciente de La odisea de los giles en Netflix tiene varias explicaciones. Una de ellas es la estructura emocional de la historia. La película ofrece algo que pocas producciones logran: una sensación de reparación.

Durante gran parte del relato, el espectador comparte la indignación de los protagonistas. La injusticia inicial genera una empatía inmediata. Luego llega el plan. Y con él aparece una expectativa poderosa: la posibilidad de que los que siempre pierden logren cambiar el resultado.

El público se ríe, se indigna, se pone nervioso y finalmente disfruta viendo cómo los responsables comienzan a enfrentar las consecuencias de sus actos. En tiempos donde muchas historias terminan en derrotas o ambigüedades, ese tipo de desenlace tiene un atractivo especial.

Mirá el tráiler de "La odisea de los giles"