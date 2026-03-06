Netflix: Ricardo Darín está arrasando con su mejor película y dura menos de 2 horas

Su tarea consiste en llegar antes que las ambulancias o la policía para convencer a las víctimas de que contraten los servicios de su estudio jurídico. En ese negocio turbio, los abogados se aprovechan del caos de los siniestros viales para iniciar demandas contra las aseguradoras y obtener beneficios económicos.

La rutina de Sosa cambia cuando conoce a Luján, una médica joven que trabaja en un hospital público del conurbano bonaerense. La relación entre ambos surge en medio de guardias nocturnas, urgencias médicas y escenas cargadas de tensión. Con el tiempo, ese vínculo se vuelve tan intenso como peligroso.

Carancho Netflix 2

Según el resumen oficial de Netflix: "Un accidente de tránsito cruza los destinos de una apasionada médica que lucha por salvar vidas y un locuaz abogado que busca clientes en las guardias hospitalarias".

Ricardo Darín encabeza el elenco de "Carancho"

Ricardo Darín

Martina Gusmán

Carlos Weber

José Luis Arias

Fabio Ronzano

Loren Acuña

Gabriel Almirón

José Manuel Espeche

Gran parte del impacto de la película se debe al trabajo de su elenco. Ricardo Darín interpretó a Héctor Sosa con una mezcla de desgaste, ironía y desesperación que convirtió al personaje en uno de los más recordados de su carrera.

Carancho Netflix 4

Por su parte, Martina Gusmán construyó un retrato intenso de Luján, una médica que trabaja en condiciones extremas dentro del sistema de salud pública. La química entre ambos protagonistas aporta un componente emocional que atraviesa toda la historia.

El vínculo que construyen no es romántico en el sentido clásico. Más bien surge como una conexión entre dos personas heridas que intentan sostenerse mutuamente en medio del caos.

El sello del director Pablo Trapero aparece en cada escena. El cineasta apostó por un estilo visual directo que evita embellecer la violencia o las tragedias que aparecen en pantalla.

Carancho Netflix 1

Por qué la película sigue vigente en 2026

A pesar de haber sido estrenada hace más de 15 años, Carancho mantiene una notable vigencia. Su mirada sobre la corrupción institucional y las fallas del sistema judicial continúa generando debate.

Además, el tema de los accidentes de tránsito y las disputas legales vinculadas a seguros sigue siendo parte de la realidad cotidiana.

Carancho Película 3.jpg

La película también conserva su impacto gracias a su narrativa directa. No depende de efectos especiales ni de grandes despliegues técnicos.

Por eso, su llegada a Netflix volvió a despertar el interés del público. Muchos espectadores que no la habían visto en su estreno ahora la descubren por primera vez.

Mirá el tráiler de "Carancho"