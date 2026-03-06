Netflix: Ricardo Darín está arrasando con su mejor película y dura menos de 2 horas
Esta película argentina con Ricardo Darín volvió a Netflix y atrapó a miles de espectadores. Un thriller intenso que podés ver en menos de dos horas.
Netflix: Ricardo Darín está arrasando con su mejor película y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)
"Carancho" volvió a generar conversación en Netflix. La película argentina dirigida por Pablo Trapero regresó al catálogo de la plataforma y muchos espectadores redescubrieron uno de los thrillers policiales más impactantes del cine nacional. Con Ricardo Darín y Martina Gusmán como protagonistas, la historia combinó tensión, crítica social y un retrato crudo de los márgenes del sistema judicial.
La trama se desarrolla durante 107 minutos intensos, en los que el espectador se sumerge en una realidad urbana marcada por accidentes de tránsito, corrupción institucional y personajes que intentan sobrevivir en un entorno hostil.
Más de una década después de su estreno (2010), el filme volvió a atraer la atención del público gracias al streaming. Su llegada a Netflix permitió que una nueva generación descubra una historia que impactó tanto a la crítica como a los festivales internacionales.
De qué trata "Carancho" en Netflix
La película sigue la vida de Héctor Sosa, un abogado que perdió su matrícula profesional y terminó trabajando en los bordes de la legalidad. Convertido en lo que popularmente se conoce como un "carancho", Sosa recorre las calles en busca de accidentes de tránsito.
Su tarea consiste en llegar antes que las ambulancias o la policía para convencer a las víctimas de que contraten los servicios de su estudio jurídico. En ese negocio turbio, los abogados se aprovechan del caos de los siniestros viales para iniciar demandas contra las aseguradoras y obtener beneficios económicos.
La rutina de Sosa cambia cuando conoce a Luján, una médica joven que trabaja en un hospital público del conurbano bonaerense. La relación entre ambos surge en medio de guardias nocturnas, urgencias médicas y escenas cargadas de tensión. Con el tiempo, ese vínculo se vuelve tan intenso como peligroso.
Según el resumen oficial de Netflix: "Un accidente de tránsito cruza los destinos de una apasionada médica que lucha por salvar vidas y un locuaz abogado que busca clientes en las guardias hospitalarias".
Ricardo Darín encabeza el elenco de "Carancho"
Ricardo Darín
Martina Gusmán
Carlos Weber
José Luis Arias
Fabio Ronzano
Loren Acuña
Gabriel Almirón
José Manuel Espeche
Gran parte del impacto de la película se debe al trabajo de su elenco. Ricardo Darín interpretó a Héctor Sosa con una mezcla de desgaste, ironía y desesperación que convirtió al personaje en uno de los más recordados de su carrera.
Por su parte, Martina Gusmán construyó un retrato intenso de Luján, una médica que trabaja en condiciones extremas dentro del sistema de salud pública. La química entre ambos protagonistas aporta un componente emocional que atraviesa toda la historia.
El vínculo que construyen no es romántico en el sentido clásico. Más bien surge como una conexión entre dos personas heridas que intentan sostenerse mutuamente en medio del caos.
El sello del director Pablo Trapero aparece en cada escena. El cineasta apostó por un estilo visual directo que evita embellecer la violencia o las tragedias que aparecen en pantalla.
Por qué la película sigue vigente en 2026
A pesar de haber sido estrenada hace más de 15 años, Carancho mantiene una notable vigencia. Su mirada sobre la corrupción institucional y las fallas del sistema judicial continúa generando debate.
Además, el tema de los accidentes de tránsito y las disputas legales vinculadas a seguros sigue siendo parte de la realidad cotidiana.
La película también conserva su impacto gracias a su narrativa directa. No depende de efectos especiales ni de grandes despliegues técnicos.
Por eso, su llegada a Netflix volvió a despertar el interés del público. Muchos espectadores que no la habían visto en su estreno ahora la descubren por primera vez.