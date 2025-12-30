Sol, mar y familia: las fotos de Ricardo Darín, Florencia Bas y su hija Clara en las playas de Punta del Este

ricardo darin en familia en punta del este 7

Darín viene de consagrarse con El Eternauta al quedarse con el galardón de Oro a lo mejor del año en los Martín Fierro de Cine y Series, en medio de un gran suceso a lo largo del año en Netflix, la cual se estrenó en abril.

El actor además se prepara para retomar Escenas de la vida conyugal con Andrea Pietra, pieza que regresará al Teatro Coliseo de Buenos Aires en marzo de 2026 luego de una exitosa gira por Madrid y otras ciudades españolas.

Además, Ricardo Darín formó parte del documental Nueve Auras, dirigido por Mariano Frigerio, que revive el éxito de las películas Nueve reinas (2000) y El Aura (2005), dos joyas del cine nacional protagonizadas por el actor en un homenaje al director Fabián Bielinsky.

PrimiciasYa te muestra en exclusiva las fotos del día a puro sol, charla y relax absoluto de Ricardo Darín con su familia en las playas de Punta del Este.

Ricado Darín reveló cómo se enteró que será abuelo

Ricardo Darín sorprendió a todos al hablar abiertamente de una feliz noticia para toda la familia con el embarazo Úrsula Corberó, la pareja del Chino Darín.

El destacado actor será de esta manera abuelo por primera vez, novedad que llenó de emoción, alegría y reflexiones sobre esta nueva etapa familiar que está a punto de comenzar.

En diálogo con el ciclo A la Tarde (América Tv), Ricardo Darín se mostró sensible y sincero al referirse al bebé que viene en camino y al impacto que la noticia tuvo puertas adentro.

"Es una situación completamente inédita para nosotros, y lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, paciencia y sabiduría, y aprender sobre la marcha. Fue una sorpresa total”, dijo entre risas el artista en charla con el periodista Gustavo Descalzi.

Y también bromeó sobre cómo atraviesa este momento su esposa, Florencia Bas: “Florencia se fue a vivir a otro país. Radicada en Paraguay, siempre quiso conocer Asunción, y me dejó solo con los pañales. Va a volver cuando el niño o la niña esté empezando la secundaria”.

Unos días despúes, Darín habló en el programa radial Perros de la calle y explicó lo que siente a poco de convertirse en abuelo: “Estamos muy contentos y muy felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más te reconfortan en la vida es ver cómo mucha gente se alegra por esta noticia. Algo lindo que hace que la gente se ilumine”, se sinceró.