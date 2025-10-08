El sugestivo posteo de Luck Ra junto a La Joaqui que encendió las alarmas sobre un posible embarazo

Allí, la joven cantante en lugar de aclarar si hay algún anuncio en cuestión para revelar, y sobre todo si tiene que ver con la llegada de un hijo, La Joaqui no hizo más que aportar más expectativa.

"Che, es broma pero si querés no es broma :p”, le dejó escrito la cantante a Luck Ra a pura picardía entre los comentarios alimentando así más especulaciones todavía y generando una inmensa catarata de nuevas especulaciones sobre un posible embarazo y consolidación de la relación.

IG Luck Ra - Cuando en vez de dos van a ser tres

Qué dijo Luck Ra luego del grosero error de Susana Giménez en los Premios Martín Fierro de Televisión

Luck Ra recurrió rápidamente a sus redes sociales luego de que Susana Giménez lo mencionara por error durante la gala de los Premios Martín Fierro de Televisión. En su discurso al recibir una de las estatuillas, la diva pronunció su nombre como “Ruckau”, un desliz que no tardó en viralizarse y convertirse en tendencia.

Lejos de ofenderse, el cantante cordobés optó por tomarse la situación con humor. En su cuenta de X (ex Twitter), publicó un irónico posteo en el que se burló de su nuevo “alias artístico”, demostrando una vez más su carisma y su capacidad para reírse de sí mismo.

Fiel a su estilo, el músico acompañó su respuesta con una imagen clásica de Los Simpson, en la que aparece Bart junto a su hermano siamés, Hugo. En el meme, Bart representa a “Luck Ra”, mientras que Hugo simboliza al improvisado “Ruckau”, el nombre con el que Susana lo bautizó accidentalmente frente a todo el público del evento.

Luck Ra

La ingeniosa reacción del artista generó una ola de comentarios en redes sociales. Sus seguidores celebraron su buena onda y el ingenio con el que transformó un error en un momento divertido. En pocas horas, el posteo acumuló miles de “me gusta” y fue replicado por colegas y fanáticos que se sumaron a la broma.

El episodio se originó cuando, al recibir una de sus estatuillas, Susana Giménez mencionó a varios artistas jóvenes. “El año pasado conocí gente de la música nueva como María Becerra, Nathy Peluso, Rukau…”, dijo la conductora, generando risas y murmullos en el auditorio. De inmediato, Santiago del Moro, quien conducía la ceremonia, la corrigió: “Luck Ra”. Entre risas, la diva respondió con naturalidad: “Ese. Perdoname que me equivoqué, me pasa siempre”.