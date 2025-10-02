Receta de la abuela: el secreto para un lemon pie casero que todos van a querer probar

Para el relleno de limón:

4 yemas de huevo

1 lata de leche condensada (aprox. 395 g)

100 ml de jugo de limón fresco

Ralladura de un limón

Para el merengue:

4 claras de huevo

150 g de azúcar

Cada componente cumple un papel esencial: la base aporta textura, el relleno combina acidez y dulzura, y el merengue aporta suavidad y un acabado dorado atractivo.

Preparación paso a paso

Preparar la base: Triturá las galletitas hasta obtener un polvo fino. Mezclá con la manteca derretida hasta integrar. Colocá la mezcla en un molde desmontable, presionando con una cuchara para formar una base uniforme. Llevá al refrigerador durante 15 minutos para que se compacte.

Preparar el relleno de limón: En un bol, batí las yemas junto con la leche condensada. Agregá el jugo y la ralladura de limón, mezclando hasta obtener una crema homogénea. Verté el relleno sobre la base ya fría y distribuilo de manera pareja.

Hornear el relleno: Precalentá el horno a 180 °C y cociná la preparación durante 10-12 minutos, solo hasta que la crema se asiente. No debe dorarse en exceso, ya que luego se cubrirá con merengue.

Preparar el merengue: Batí las claras a punto de nieve, incorporando el azúcar de a poco hasta obtener un merengue firme y brillante. Cubrí el lemon pie con el merengue, distribuyendo con una espátula o con picos decorativos.

Dorar el merengue: Llevá el lemon pie al horno durante 8-10 minutos a 180 °C, solo hasta que el merengue adquiera un color dorado uniforme. Alternativamente, podés usar un soplete de cocina para dorarlo sin recalentar el relleno.

Enfriar y servir: Retirá del horno y dejá enfriar a temperatura ambiente antes de refrigerar al menos 2 horas. Esto permitirá que el relleno adquiera consistencia y que los sabores se integren completamente.

Consejos para un lemon pie perfecto

Usá limones frescos: su jugo y ralladura aportan aroma y sabor intenso.

No sobrebatir las claras: así el merengue mantendrá su volumen y textura ligera.

Distribuí la base de galletitas de manera uniforme para evitar que se desmorone al cortar.

Podés decorar con ralladura de limón adicional o rodajas finas para un toque visual elegante.

Preparar lemon pie en casa no solo es una forma de disfrutar un clásico dulce, sino que también permite experimentar con texturas y presentaciones. Su combinación de base crocante, relleno ácido y merengue suave lo convierte en un postre versátil para cualquier ocasión: desde una reunión familiar hasta un evento especial. Con esta receta paso a paso, cualquier persona puede lograr un lemon pie perfecto, lleno de sabor y con una presentación que impresiona desde el primer vistazo.