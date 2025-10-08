La promesa del Manchester United que confió en la IA: la historia del futbolista que negoció su contrato con ChatGPT

“Las comisiones suelen ser del 5% y la IA me costaba 15 libras al mes”, explicó Mitchell en declaraciones recientes. “ChatGPT fue el mejor agente que tuve en mi carrera. El club me envió la oferta y usé ChatGPT para preguntar cómo debía negociar y qué debía decir”, agregó el ex Manchester United.

Con esa ayuda, logró obtener un mejor salario sin necesidad de pagar comisiones a un representante humano. Su decisión sorprendió tanto a los medios ingleses como a los propios compañeros, y abrió un debate sobre el rol de la tecnología en las negociaciones deportivas.

Qué dice su presente futbolístico

A pesar de haber firmado un contrato favorable, su actualidad deportiva está lejos de ser destacada. En lo que va de la temporada con el Leyton Orient, Mitchell no registra goles ni asistencias. Además, de las nueve veces que fue convocado, solo tres fue titular.

El futbolista, que alguna vez fue considerado una promesa por su polifuncionalidad —puede desempeñarse como lateral, mediocampista o extremo—, no atraviesa su mejor momento dentro del campo. Sin embargo, su caso quedó como ejemplo de cómo la Inteligencia Artificial puede alterar estructuras tradicionales en un mundo tan conservador como el del fútbol profesional.

Podrá la IA reemplazar a los representantes en el futuro

La historia de Mitchell no deja de plantear interrogantes sobre el futuro del deporte. ¿Hasta qué punto la IA puede reemplazar la experiencia, las redes de contacto y la negociación humana? Aunque por ahora se trata de un caso aislado, muestra una tendencia que podría ganar terreno con el tiempo, especialmente entre los futbolistas de ligas menores que buscan reducir gastos y optimizar sus decisiones.