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Robert De Niro brilla en Netflix con esta película recién estrenada que está entre las más vistas

El estreno en Netflix de "The Alto Knights: mafia y poder" recupera una feroz disputa con Robert De Niro en un doble papel.

Robert De Niro brilla en Netflix con esta película recién estrenada que está entre las más vistas. (Foto: Archivo)

Robert De Niro brilla en Netflix con esta película recién estrenada que está entre las más vistas. (Foto: Archivo)

"The Alto Knights: Mafia y poder" llegó a Netflix con una propuesta que combina crimen organizado, poder, traiciones y una particularidad que rápidamente se convirtió en uno de los principales atractivos de la película: Robert De Niro interpreta a los dos protagonistas de la historia.

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El drama criminal fue estrenado en 2025, tiene una duración de 2 horas y 3 minutos y fue dirigido por Barry Levinson. La producción reconstruye el enfrentamiento entre Frank Costello y Vito Genovese, dos figuras reales vinculadas con el crimen organizado de Nueva York durante el siglo XX.

La historia comenzó con una relación de cercanía entre ambos hombres, pero terminó transformándose en una disputa por el control y la influencia dentro del mundo de la mafia. La rivalidad fue creciendo hasta desembocar en un intento de asesinato que marcó uno de los episodios centrales de la película.

¿De qué trata The Alto Knights: Mafia y poder en Netflix?

La película se ubica a mediados del siglo XX y presenta a Frank Costello y Vito Genovese como dos jefes de familias criminales diferentes. Ambos fueron figuras relacionadas con la mafia neoyorquina y tuvieron una relación que atravesó distintas etapas.

La historia mostró cómo una relación marcada inicialmente por intereses compartidos terminó deteriorándose a medida que aumentaron las disputas por el poder.

La sinopsis oficial utilizada por Netflix resume el conflicto de manera directa: "Tras sobrevivir a un ataque de su antiguo aliado, Vito Genovese, el jefe de la mafia Frank Costello intenta retirarse, pero el hambre de poder de Genovese desata una lucha mortal".

Ese hecho histórico funciona como uno de los ejes de la narración y permite que la película explore las consecuencias de una disputa que involucró lealtades, ambiciones y traiciones dentro del crimen organizado.

El detalle de Robert De Niro que cambia la película

Uno de los aspectos más llamativos de The Alto Knights: Mafia y poder está directamente relacionado con su protagonista.

Robert De Niro interpreta a Frank Costello y Vito Genovese, por lo que el mismo actor representa a los dos hombres que se encuentran enfrentados a lo largo de la historia.

La decisión planteó un desafío particular para la producción. Los dos personajes debían tener identidades visuales y características diferentes para que el espectador pudiera distinguirlos pese a estar interpretados por el mismo intérprete.

Para conseguirlo, De Niro utilizó diferentes vestuarios, maquillaje, posturas y acentos. Estos elementos permitieron construir dos personajes diferenciados dentro de una misma película.

El elenco principal de The Alto Knights: Mafia y poder con Robert De Niro

  • Robert De Niro
  • Debra Messing
  • Cosmo Jarvis
  • Kathrine Narducci
  • Michael Rispoli
  • Robert Uricola
  • Frank Piccirillo
  • Matt Servitto

¿Qué se va a encontrar quien busque esta película en Netflix?

Quienes lleguen a Netflix buscando una historia relacionada con la mafia van a encontrar en The Alto Knights: Mafia y poder un relato basado en personajes reales y en acontecimientos históricos.

La producción combina el drama criminal con la reconstrucción de una disputa entre dos figuras del crimen organizado neoyorquino.

El atractivo principal estará puesto en el enfrentamiento entre Costello y Genovese, pero también en la particular interpretación de Robert De Niro. El actor tendrá que representar dos posiciones opuestas dentro de una misma historia.

La película también cuenta con el respaldo de Barry Levinson en la dirección y Nicholas Pileggi en el guion, dos nombres vinculados con una extensa trayectoria cinematográfica.

Tráiler oficial subtitulado de The Alto Knights: mafia y poder

En pocas palabras

  • Robert De Niro interpreta a los dos protagonistas de "The Alto Knights: Mafia y poder", nuevo estreno de Netflix.
  • La película reconstruye la feroz disputa entre los jefes mafiosos Frank Costello y Vito Genovese.
  • La producción, dirigida por Barry Levinson, explora el crimen organizado, el poder y las traiciones en Nueva York.
Resumen generado por Thinkindot AI
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