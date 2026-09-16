Robert De Niro brilla en Netflix con esta película recién estrenada que está entre las más vistas

La historia mostró cómo una relación marcada inicialmente por intereses compartidos terminó deteriorándose a medida que aumentaron las disputas por el poder.

La sinopsis oficial utilizada por Netflix resume el conflicto de manera directa: "Tras sobrevivir a un ataque de su antiguo aliado, Vito Genovese, el jefe de la mafia Frank Costello intenta retirarse, pero el hambre de poder de Genovese desata una lucha mortal".

Ese hecho histórico funciona como uno de los ejes de la narración y permite que la película explore las consecuencias de una disputa que involucró lealtades, ambiciones y traiciones dentro del crimen organizado.

El detalle de Robert De Niro que cambia la película

Uno de los aspectos más llamativos de The Alto Knights: Mafia y poder está directamente relacionado con su protagonista.

Robert De Niro interpreta a Frank Costello y Vito Genovese, por lo que el mismo actor representa a los dos hombres que se encuentran enfrentados a lo largo de la historia.

La decisión planteó un desafío particular para la producción. Los dos personajes debían tener identidades visuales y características diferentes para que el espectador pudiera distinguirlos pese a estar interpretados por el mismo intérprete.

Para conseguirlo, De Niro utilizó diferentes vestuarios, maquillaje, posturas y acentos. Estos elementos permitieron construir dos personajes diferenciados dentro de una misma película.

El elenco principal de The Alto Knights: Mafia y poder con Robert De Niro

Robert De Niro

Debra Messing

Cosmo Jarvis

Kathrine Narducci

Michael Rispoli

Robert Uricola

Frank Piccirillo

Matt Servitto

¿Qué se va a encontrar quien busque esta película en Netflix?

Quienes lleguen a Netflix buscando una historia relacionada con la mafia van a encontrar en The Alto Knights: Mafia y poder un relato basado en personajes reales y en acontecimientos históricos.

La producción combina el drama criminal con la reconstrucción de una disputa entre dos figuras del crimen organizado neoyorquino.

El atractivo principal estará puesto en el enfrentamiento entre Costello y Genovese, pero también en la particular interpretación de Robert De Niro. El actor tendrá que representar dos posiciones opuestas dentro de una misma historia.

La película también cuenta con el respaldo de Barry Levinson en la dirección y Nicholas Pileggi en el guion, dos nombres vinculados con una extensa trayectoria cinematográfica.

Tráiler oficial subtitulado de The Alto Knights: mafia y poder