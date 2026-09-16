Furor en Netflix por el estreno de una nueva miniserie de 6 episodios para ver en pocos días

Stanislaw Wokulski construyó su fortuna desde abajo y consiguió convertirse en un comerciante exitoso. Sin embargo, el dinero no será suficiente para borrar las diferencias que existen entre él y el círculo aristocrático al que desea pertenecer.

En ese mundo aparecerá Izabela Izycka, una mujer perteneciente a la aristocracia que tendrá una personalidad firme y una visión propia sobre el lugar que ocupa dentro de la sociedad. Wokulski quedará profundamente atraído por ella y terminará vinculando su deseo amoroso con su ambición de ingresar en una clase social que todavía lo considera un extraño.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En esta versión moderna de la clásica novela polaca de Bolesaw Prus, un exitoso comerciante es destrozado por su deseo por una aristócrata de carácter fuerte".

El elenco principal de La muñeca

Tomasz Schuchardt

Sandra Drzymalska

Jacek Braciak

Dariusz Chojnacki

Maria Kania

Piotr Pacek

Julia Wyszyska

Monika Frajczyk

Piotr Adamczyk

¿Cuántos episodios tiene La muñeca en Netflix?

La muñeca tiene seis episodios. La producción cuenta con Michal Kwiecinski y Jan Kwiecinski como productores y será realizada por Akson Studio, compañía responsable de llevar esta nueva adaptación a la pantalla.

La cantidad de capítulos permitirá desarrollar la historia alrededor de sus personajes principales y, al mismo tiempo, profundizar en los conflictos sociales que forman parte de la novela de Prus.

La serie presentará una Varsovia del siglo XIX atravesada por diferencias económicas y sociales, mientras Wokulski intentará avanzar dentro de una estructura en la que su origen seguirá condicionando su posición.

¿Cuándo se podrá ver La muñeca en Netflix?

La muñeca se estrenará el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Netflix.

La serie estará disponible para los suscriptores de la plataforma y llegará con sus seis episodios como una nueva producción polaca basada en una obra clásica de la literatura.

Con la adaptación de La muñeca, Netflix llevará a la pantalla una historia que fue escrita en el siglo XIX y que volverá a plantear un conflicto alrededor de las diferencias de clase, la búsqueda de libertad y las dificultades que aparecen cuando una persona intenta ingresar en un mundo que no considera propio.

Tráiler oficial de La muñeca en Netflix