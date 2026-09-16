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Furor en Netflix por el estreno de una nueva miniserie de 6 episodios para ver en pocos días

Esta nueva serie de Netflix recupera una clásica novela, donde un exitoso comerciante es destrozado por su deseo por una aristócrata de carácter fuerte.

Furor en Netflix por el estreno de una nueva miniserie de 6 episodios para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por el estreno de una nueva miniserie de 6 episodios para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

La muñeca llegó a Netflix con una historia marcada por la ambición, el amor no correspondido y las diferencias entre las clases sociales. La producción polaca trasladará al espectador a la Varsovia del siglo XIX para contar el complicado vínculo entre un comerciante decidido a cambiar su posición social y una aristócrata que no está dispuesta a renunciar fácilmente a su independencia.

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La miniserie se estrenó este 16 de septiembre de 2026 y cuenta con seis episodios. Tomasz Schuchardt interpreta a Stanislaw Wokulski, mientras que Sandra Drzymalska da vida a Izabela Izycka, la mujer que se convertirá en el centro de la obsesión del protagonista.

La producción adapta una de las obras más importantes de la literatura polaca: Lalka, novela escrita por Boleslaw Prus. La historia combina romance, drama histórico y conflicto de clases para mostrar cómo el deseo de ascender socialmente puede terminar chocando con los sentimientos personales.

¿De qué trata La muñeca en Netflix?

La muñeca no será una historia romántica convencional. La serie partirá de una relación atravesada por las diferencias sociales y por las aspiraciones de sus protagonistas.

Stanislaw Wokulski construyó su fortuna desde abajo y consiguió convertirse en un comerciante exitoso. Sin embargo, el dinero no será suficiente para borrar las diferencias que existen entre él y el círculo aristocrático al que desea pertenecer.

En ese mundo aparecerá Izabela Izycka, una mujer perteneciente a la aristocracia que tendrá una personalidad firme y una visión propia sobre el lugar que ocupa dentro de la sociedad. Wokulski quedará profundamente atraído por ella y terminará vinculando su deseo amoroso con su ambición de ingresar en una clase social que todavía lo considera un extraño.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En esta versión moderna de la clásica novela polaca de Bolesaw Prus, un exitoso comerciante es destrozado por su deseo por una aristócrata de carácter fuerte".

El elenco principal de La muñeca

  • Tomasz Schuchardt
  • Sandra Drzymalska
  • Jacek Braciak
  • Dariusz Chojnacki
  • Maria Kania
  • Piotr Pacek
  • Julia Wyszyska
  • Monika Frajczyk
  • Piotr Adamczyk

¿Cuántos episodios tiene La muñeca en Netflix?

La muñeca tiene seis episodios. La producción cuenta con Michal Kwiecinski y Jan Kwiecinski como productores y será realizada por Akson Studio, compañía responsable de llevar esta nueva adaptación a la pantalla.

La cantidad de capítulos permitirá desarrollar la historia alrededor de sus personajes principales y, al mismo tiempo, profundizar en los conflictos sociales que forman parte de la novela de Prus.

La serie presentará una Varsovia del siglo XIX atravesada por diferencias económicas y sociales, mientras Wokulski intentará avanzar dentro de una estructura en la que su origen seguirá condicionando su posición.

¿Cuándo se podrá ver La muñeca en Netflix?

La muñeca se estrenará el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Netflix.

La serie estará disponible para los suscriptores de la plataforma y llegará con sus seis episodios como una nueva producción polaca basada en una obra clásica de la literatura.

Con la adaptación de La muñeca, Netflix llevará a la pantalla una historia que fue escrita en el siglo XIX y que volverá a plantear un conflicto alrededor de las diferencias de clase, la búsqueda de libertad y las dificultades que aparecen cuando una persona intenta ingresar en un mundo que no considera propio.

Tráiler oficial de La muñeca en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: Estrenó "La muñeca", miniserie polaca de 6 episodios que adapta una novela clásica.
  • Trama: Narra la historia de un comerciante y su obsesión por una aristócrata en la Varsovia del siglo XIX.
  • Adaptación: La producción se basa en la novela Lalka de Boleslaw Prus, explorando ambición y clases sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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