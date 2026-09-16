Netflix enamora con una nueva comedia romántica y es la historia de amor más vista

Después de su muerte, Jill encontró una manera de mantener vivo el vínculo. Continuó llamando al número de teléfono de su hermana y dejando mensajes de voz. En esas grabaciones habló de sus miedos, sus pensamientos y las situaciones que atravesaba.

El problema fue que la línea telefónica ya había sido reasignada. El nuevo propietario del número era Wes, un agente inmobiliario de Austin, Texas. Sin buscarlo, comenzó a recibir aquellos audios personales que estaban destinados a otra persona.

Ese fue el punto de partida de una relación construida a partir de la voz y las palabras. La película aprovechó así una premisa clásica del género romántico: dos personas que desarrollan una conexión antes de conocerse físicamente.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Los entretenidos mensajes de voz que una joven mujer le deja a su hermana fallecida le llegan por azar a un desconocido, quien se enamora de ella sin siquiera verla".

Una comedia romántica pensada para los amantes del género

La película construyó buena parte de su identidad a partir de las referencias a otras historias románticas.

Los personajes hablaron de películas que ya forman parte del imaginario colectivo del género. Además, la propia narración reconoció su parentesco con Tienes un e-mail. Sin embargo, Mensajes de voz para Isabelle introdujo un elemento más íntimo.

Jill no estaba enviando mensajes para encontrar el amor. Los enviaba porque todavía necesitaba hablar con su hermana. Esa diferencia modificó completamente el significado de las conversaciones.

Wes, en cambio, comenzó a escuchar sin que ella supiera que existía alguien al otro lado. Primero sintió curiosidad. Después desarrolló interés. Finalmente, comenzó a enamorarse de una persona a la que todavía no había conocido.

¿Por qué la película funciona dentro de Netflix?

La historia reúne varios elementos que permiten comprender su atractivo inmediato.

El espectador conoce a Jill a través de aquello que cuenta cuando cree que nadie más la escucha. Wes, en cambio, tiene acceso a esa versión privada de ella desde el comienzo.

La diferencia genera el conflicto central y permite que la historia avance sin necesidad de un encuentro inmediato.

Con 118 minutos de duración, la película propone así un recorrido que mezcla romance, humor y una historia de pérdida.

Y mientras Jill intenta encontrar una nueva forma de seguir adelante, Wes descubre que aquellos audios enviados por error pueden cambiar completamente su vida.

Tráiler oficial de Mensajes de voz para Isabelle en Netflix