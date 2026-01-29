Rodrigo de la Serna arrasa en Netflix con la mejor película basada en hechos reales

La película mostró cómo ese contexto influyó en la formación del futuro Papa. No lo idealizó. Tampoco lo juzgó. Lo presentó como un hombre atravesado por dudas, contradicciones y silencios forzados. Esa mirada fue una de las claves del impacto que tuvo Llámame Francisco entre los espectadores.

Rodrigo de la Serna interpretó a Jorge Bergoglio en su etapa joven. No fue un trabajo sencillo. Encarnar a una figura real, viva y conocida en todo el mundo implicó un riesgo enorme. Cada gesto, cada silencio y cada palabra estuvieron bajo la lupa del público y de la crítica.

El actor argentino asumió ese desafío con una actuación contenida, lejos de la caricatura o la imitación superficial. Construyó un personaje introspectivo, marcado por el conflicto interno y por el peso de las decisiones morales en tiempos de violencia estatal. Esa elección interpretativa fue celebrada por especialistas y usuarios de Netflix por igual.

Las críticas destacaron que De la Serna logró transmitir humanidad sin caer en discursos explícitos. Su Bergoglio joven habló más con miradas que con palabras. Esa sutileza convirtió su trabajo en uno de los más elogiados de su carrera, al punto de que muchos consideran a Llámame Francisco como un antes y un después en su trayectoria.

La película dividió la vida de Jorge Mario Bergoglio en dos grandes momentos. Rodrigo de la Serna interpretó la juventud en Buenos Aires. Sergio Hernández asumió el rol del Bergoglio adulto, ya más cercano al momento de su elección como papa en 2013.

El elenco de "Llámame Francisco" con De la Serna

Rodrigo de la Serna

Sergio Hernández

Mercedes Morán

Muriel Santa Ana

Alex Brendemühl

Maximilian Dirr

Andres Gil

Marco Di Tieri

Hastá cuándo estará disponible "Llámame Francisco" en Netflix

En un catálogo saturado de opciones, esta película encontró su lugar en Netflix y estará disponible hasta el 31 de enero del 2026. Los usuarios destacaron varios aspectos de forma recurrente. La actuación de Rodrigo de la Serna encabezó la lista.

También se valoró la duración ajustada. Con 1 hora y 48 minutos, Llámame Francisco ofreció un relato completo sin estiramientos innecesarios. Fue una propuesta ideal para quienes buscaban una historia profunda para el fin de semana.

Las calificaciones positivas y las recomendaciones constantes impulsaron su visibilidad dentro de la plataforma, convirtiéndola en una de las películas más elegidas dentro de su género.

