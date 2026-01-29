Pilar Gamboa blanqueó su romance secreto con un famoso actor que no es Estaban Lamothe

Fue entonces cuando el periodista Gustavo Méndez intervino y le preguntó directamente si se refería a Rodrigo de la Serna, con quien compartió elenco en Tiempos Compulsivos. Lejos de esquivar la consulta, Gamboa confirmó la relación y reveló: “Viví una historia de amor de muchos años”.

Ante la sorpresa de Moria Casán, la actriz explicó por qué ese romance se mantuvo siempre lejos del foco mediático: “Rodrigo es muy, muy perfil bajo. Yo también. No lo sabe mucha gente”. Para cerrar, dejó un elogio que habló tanto del vínculo como del respeto profesional que aún conserva: “Y qué actorazo… es uno de los mejores”.

Así, entre risas, confesiones y definiciones claras, Pilar Gamboa mostró una vez más que su autenticidad es tan potente como su talento artístico.

Pilar Gamboa Rodrigo de la Serna- captura

Cuál es la trayectoria artística de Pilar Gamboa

Pilar Gamboa es una actriz, directora y dramaturga argentina con una sólida y diversa trayectoria en el teatro independiente, el cine y la televisión. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 7 de abril de 1980 y se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la escena cultural local, especialmente por su participación en proyectos de creación colectiva y propuestas artísticas de fuerte identidad autoral.

Uno de los pilares de su recorrido artístico es el trabajo teatral. Gamboa integra el colectivo Piel de Lava junto a Laura Paredes, Elisa Carricajo y Valeria Correa, un grupo clave del teatro independiente argentino. Dentro de esta experiencia compartida, participó como actriz, autora y directora en obras como Colores verdaderos, Neblina, Tren Museo y Petróleo, esta última presentada en el Teatro Sarmiento y ampliamente reconocida por su propuesta estética y narrativa. El trabajo colectivo y la experimentación escénica son marcas distintivas de esta etapa de su carrera.

Pilar Gamboa con el elenco de Petróleo

Además, formó parte del grupo El Silencio junto a Romina Paula, donde estrenó obras como Algo de ruido hace, El tiempo todo entero y Fauna. A lo largo de su recorrido teatral también trabajó con destacados autores y directores del país, entre ellos Mariano Pensotti en El pasado es un animal grotesco, Rafael Spregelburd en Acassuso y La terquedad, y Daniel Veronese en Vigilia de noche, ampliando así su registro y presencia en distintos lenguajes escénicos.

Pilar Gamboa junto al elenco de Los Únicos

En cine, Pilar Gamboa construyó una filmografía relevante y reconocida. Participó en películas de Mariano Llinás como Historias extraordinarias y La flor, además de títulos como El incendio de Juan Schnitman, Música en espera de Hernán Godfrid, Vaquero de Juan Minujín y Las Vegas de Juan Villegas. En 2023 fue distinguida con el Cóndor de Plata a Mejor Actriz por su trabajo en 30 noches con mi ex, consolidando su lugar dentro del cine argentino contemporáneo.

Pilar Gamboa - escena Envidiosa

Su carrera televisiva comenzó en 2008 con la serie Amanda O, donde interpretó a Paloma. Un año después participó en Para vestir santos y en 2011 alcanzó mayor popularidad con Los únicos. En los últimos años formó parte de producciones como Envidiosa, División Palermo y Viudas negras, por la cual fue nominada al Cóndor de Plata 2023. En 2021 recibió el Premio Konex como Actriz de Teatro de la década, un reconocimiento que resume una trayectoria marcada por la coherencia artística y el compromiso con la creación colectiva.