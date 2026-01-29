Pilar Gamboa blanqueó su romance secreto con un famoso actor que no es Estaban Lamothe
La actriz Pilar Gamboa abrió su intimidad, aclaró los rumores que la vinculaban con Esteban Lamothe y reveló, por primera vez, que vivió durante años una historia de amor lejos del ruido mediático con otro famosísimo colega.
29 ene 2026, 12:49
Sin duda alguna, Pilar Gamboa atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Dueña de un perfil artístico que combina talento, versatilidad y bajo perfil mediático, la actriz se consolidó en el último tiempo gracias a sus trabajos en Envidiosa, División Palermo y Viudas Negras, producciones que la posicionaron como una de las intérpretes más destacadas de la escena actual. En paralelo a su éxito en la pantalla, hoy también brilla sobre las tablas: junto a Julieta Díaz y Soledad Villamil protagoniza Las hijas, la obra dirigida por Adrián Suar que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña.
En ese contexto de popularidad creciente, Gamboa fue invitada a La Mañana con Moria (El Trece), donde se animó a jugar al ya clásico y temido “Yo nunca” de Moria Casán. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, la actriz respondió preguntas personales y despejó rumores que circularon durante años sobre su vida sentimental, incluyendo versiones que la vinculaban con colegas del medio.
Sin vueltas, La One fue al hueso y le preguntó si alguna vez había sido novia de Esteban Lamothe. La respuesta fue tajante: “No, nunca fui novia de Lamothe”. Lejos de dejar pasar el tema, Moria redobló la apuesta con su humor picante y lanzó: “¿Es cierto que te desmayó en la intimidad?”. Entre risas nerviosas, Gamboa negó la anécdota y aclaró que fue el propio actor quien decidió contarla de esa manera: “Éramos muy chiquitos”, explicó, desactivando cualquier tipo de mito alrededor de esa historia.
Más adelante, el clima íntimo del programa dio lugar a una confesión más profunda. Consultada sobre si alguna vez se había enamorado trabajando, la actriz respondió sin dudar: “Sí”. Y, con total sinceridad, agregó: “De un hombre. No me gustan las mujeres, ojalá. A veces pienso ‘qué fácil sería’, pero no”. Sus palabras sorprendieron por la naturalidad y honestidad con la que abordó el tema.
Fue entonces cuando el periodista Gustavo Méndez intervino y le preguntó directamente si se refería a Rodrigo de la Serna, con quien compartió elenco en Tiempos Compulsivos. Lejos de esquivar la consulta, Gamboa confirmó la relación y reveló: “Viví una historia de amor de muchos años”.
Ante la sorpresa de Moria Casán, la actriz explicó por qué ese romance se mantuvo siempre lejos del foco mediático: “Rodrigo es muy, muy perfil bajo. Yo también. No lo sabe mucha gente”. Para cerrar, dejó un elogio que habló tanto del vínculo como del respeto profesional que aún conserva: “Y qué actorazo… es uno de los mejores”.
Así, entre risas, confesiones y definiciones claras, Pilar Gamboa mostró una vez más que su autenticidad es tan potente como su talento artístico.
Cuál es la trayectoria artística de Pilar Gamboa
Pilar Gamboa es una actriz, directora y dramaturga argentina con una sólida y diversa trayectoria en el teatro independiente, el cine y la televisión. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 7 de abril de 1980 y se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la escena cultural local, especialmente por su participación en proyectos de creación colectiva y propuestas artísticas de fuerte identidad autoral.
Uno de los pilares de su recorrido artístico es el trabajo teatral. Gamboa integra el colectivo Piel de Lava junto a Laura Paredes, Elisa Carricajo y Valeria Correa, un grupo clave del teatro independiente argentino. Dentro de esta experiencia compartida, participó como actriz, autora y directora en obras como Colores verdaderos, Neblina, Tren Museo y Petróleo, esta última presentada en el Teatro Sarmiento y ampliamente reconocida por su propuesta estética y narrativa. El trabajo colectivo y la experimentación escénica son marcas distintivas de esta etapa de su carrera.
Además, formó parte del grupo El Silencio junto a Romina Paula, donde estrenó obras como Algo de ruido hace, El tiempo todo entero y Fauna. A lo largo de su recorrido teatral también trabajó con destacados autores y directores del país, entre ellos Mariano Pensotti en El pasado es un animal grotesco, Rafael Spregelburd en Acassuso y La terquedad, y Daniel Veronese en Vigilia de noche, ampliando así su registro y presencia en distintos lenguajes escénicos.
En cine, Pilar Gamboa construyó una filmografía relevante y reconocida. Participó en películas de Mariano Llinás como Historias extraordinarias y La flor, además de títulos como El incendio de Juan Schnitman, Música en espera de Hernán Godfrid, Vaquero de Juan Minujín y Las Vegas de Juan Villegas. En 2023 fue distinguida con el Cóndor de Plata a Mejor Actriz por su trabajo en 30 noches con mi ex, consolidando su lugar dentro del cine argentino contemporáneo.
Su carrera televisiva comenzó en 2008 con la serie Amanda O, donde interpretó a Paloma. Un año después participó en Para vestir santos y en 2011 alcanzó mayor popularidad con Los únicos. En los últimos años formó parte de producciones como Envidiosa, División Palermo y Viudas negras, por la cual fue nominada al Cóndor de Plata 2023. En 2021 recibió el Premio Konex como Actriz de Teatro de la década, un reconocimiento que resume una trayectoria marcada por la coherencia artística y el compromiso con la creación colectiva.