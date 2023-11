Rodrigo de la Serna y Érica Rivas: a 13 años del final se conoció el verdadero motivo de la separación

De la Serna y Rivas se amaron y se convirtieron en padres de Miranda en 2001, pero la relación llegó a su fin al poco tiempo. “Yo tengo un tema, que las instituciones no me simpatizaban mucho. Pero que dos personas estén juntas y formen una familia me parece maravilloso. La decisión de cada uno debe quedar por encima de la decisión de las instituciones”, explicó sobre porque no se casaron.

“Mucho de mi vida privada no me gusta hablar, pero yo creo que está bueno estar solo. Claro que me he sentido solo. Me acuerdo cuando me separé de Érica... Yo tenía 23 años y Érica, 25 cuando nos conocimos y vivimos 11 años juntos y constituimos una familia preciosa. En un momento la decisión estaba tomada, tenía que irme de la casa y me obligué a mí mismo a irme y alquilé una casa en un pantano en las afueras de Escobar para estar cerca de ellas. En primavera estuvo genial, pero en invierno fue duro. Mi hice cargo de muchas cosas, reflexioné sobre mi vida; fue un tiempo duro pero valioso”, sumó el actor en PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff de Telefe.