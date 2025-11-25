Terrible bombazo: el nuevo romance de Evangelina Anderson con un participante de MasterChef

Embed

Cómo nacieron los rumores de romance entre Evangelina Anderson y Ian Lucas

Fue en Gossip (Net TV) que dejaron caer la información de que Evangelina Anderson y Ian Lucas estarian comenzando un romance.

El viernes 21 de noviembre, Esthercita fue la encargada de instalar el tema en la mesa. Con distintos datos que, según explicó, le habían llegado desde la producción del ciclo culinario, la panelista sostuvo que entre Evangelina Anderson y el joven influencer hay mucho más que buena onda: “Hay onda, hay tensión sexual, están a nada del coito”.

Detrás de cámara, según detalló, la situación sería distinta. La columnista mencionó gestos, miradas y actitudes que se repiten, además de coincidencias en redes sociales que alimentarían la teoría del acercamiento. “Yo vi un flirteo. Él desde que entró a ‘MasterChef’ dijo ‘Qué bomba Eva Anderson’, le quiere dar a toda costa. Es un chico joven, soltero y lindo. Tiene 26 y ella 42, casi le lleva dos décadas”, relató.

Las palabras de Esthercita generaron revuelo inmediato en el estudio, especialmente por la diferencia de edad y por el contexto personal reciente de Evangelina tras su separación de Martín Demichelis. Lejos de frenar ahí, la panelista sumó un dato más que agitó aún más la especulación: “Él siempre estuvo muy enamorado de Eva, dijo ‘Yo siempre la veía en el Bailando’, yo no sé si todavía llegaron a segunda base, pero, según la gente de ahí, hay mucha onda”.