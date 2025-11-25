A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
De último minuto

Terrible bombazo: el nuevo romance de Evangelina Anderson con un participante de MasterChef

Desde PrimiciasYa pudimos acceder a una información que promete dar que hablar en las próximas horas: Evangelina Anderson está en un romance incipiente con un participante de MasterChef. Todos los detalles.

25 nov 2025, 18:24
Terrible bombazo: el nuevo romance de Evangelina Anderson con un participante de MasterChef
Terrible bombazo: el nuevo romance de Evangelina Anderson con un participante de MasterChef

Terrible bombazo: el nuevo romance de Evangelina Anderson con un participante de MasterChef

Se terminaron las dudas. Después de haber anticipado en los últimos días que Evangelina Anderson estaría viviendo un romance con un participante de MasterChef Celebrity (Telefe), finalmente nos llegó la confirmación que despeja cualquier especulación.

Se trata de Ian Lucas, el youtuber de 26 años. Según pudo averiguar PrimiciasYa a través de allegados a la pareja, vienen conociéndose desde hace algunas semanas y no pueden disimular la química que tienen fuera de cámara. De hecho, aseguran que fueron vistos a los besos en un boliche porteño, donde no se preocuparon demasiado por el qué dirán y dieron rienda suelta a la tensión sexual que había entre ellos.

Leé también

Aseguran que dos participantes de MasterChef tienen una fuerte tensión sexual: "Están a nada de..."

Aseguran que dos participantes de MasterChef tienen una fuerte tensión sexual: Están a nada de...

La información no se agota allí. En la grabación del reality culinario del 25 de noviembre, la modelo se retiró del estudio junto al influencer. Ella al volante y él acompañando, en una salida que no pasó inadvertida. ¿El destino? Solo ellos lo saben.

"A ella se la vincula con Ian Lucas. La vieron en un boliche", expuso Nadia Epstein en A la Tarde (América TV) previamente a darse a conocer la noticia exclusiva. Y agregó Luis Ventura, quien compartió el programa con ambos: "Tiene millones de seguidores. Infuencer".

Embed

Cómo nacieron los rumores de romance entre Evangelina Anderson y Ian Lucas

Fue en Gossip (Net TV) que dejaron caer la información de que Evangelina Anderson y Ian Lucas estarian comenzando un romance.

El viernes 21 de noviembre, Esthercita fue la encargada de instalar el tema en la mesa. Con distintos datos que, según explicó, le habían llegado desde la producción del ciclo culinario, la panelista sostuvo que entre Evangelina Anderson y el joven influencer hay mucho más que buena onda: “Hay onda, hay tensión sexual, están a nada del coito”.

Detrás de cámara, según detalló, la situación sería distinta. La columnista mencionó gestos, miradas y actitudes que se repiten, además de coincidencias en redes sociales que alimentarían la teoría del acercamiento. “Yo vi un flirteo. Él desde que entró a ‘MasterChef’ dijo ‘Qué bomba Eva Anderson’, le quiere dar a toda costa. Es un chico joven, soltero y lindo. Tiene 26 y ella 42, casi le lleva dos décadas”, relató.

Las palabras de Esthercita generaron revuelo inmediato en el estudio, especialmente por la diferencia de edad y por el contexto personal reciente de Evangelina tras su separación de Martín Demichelis. Lejos de frenar ahí, la panelista sumó un dato más que agitó aún más la especulación: Él siempre estuvo muy enamorado de Eva, dijo ‘Yo siempre la veía en el Bailando’, yo no sé si todavía llegaron a segunda base, pero, según la gente de ahí, hay mucha onda”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Evangelina Anderson

Lo más visto