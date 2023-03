Rosario narco: una maestra pidió a los alumnos que dibujen sus barrios y el resultado fue alarmante

En clase, una maestra les propuso a sus alumnos que dibujaran sus barrios y la ilustración de un niño de 7 años la descolocó. A la consigna la maestra pidió que se sumen elementos del entorno que pudieran servir para ubicar ese lugar.

Thiago entonces ilustró lo que ve todos los días en su casa, cuando sale a jugar al patio o hacer las compras con sus padres: un delincuente vestido con una gorrita negra que le apuntaba con un arma a una persona. La víctima fue representada con las manos levantadas, como si no estuviese resistiéndose al asalto. El alumno además dejó un escalofriante mensaje en el dibujo: la víctima recibió un balazo en el rostro.

El papá quedó paralizado cuando el nene le mostró el dibujo, se lo envió por foto al abuelo del niño y este fue el encargado de viralizarlo.“Cuando mi hijo me mandó el dibujo se me hizo un nudo en la garganta de que un chiquito esté retratando eso. Esto no puede quedar así en el olvido”, dijo el abuelo del niño.

Santa Fe: un alumno estaba rezando el rosario en el patio de la escuela y fue alcanzado por una bala perdida

Un alumno de 14 años que se encontraba en el patio de una escuela del oeste de la ciudad de Santa Fe fue alcanzado hoy por una bala perdida que ingresó desde el exterior y que le provocó una herida leve, informaron voceros policiales.

Se trata de un adolescente de la Escuela de Enseñanza Técnico Profesional Nuestra Señora de Lourdes, situada en Presbítero Dusso 5180, en barrio Schneider de la capital santafesina, que resultó herido alrededor de las 9.30.

Las fuentes indicaron que el proyectil rozó al alumno en un hombro y un brazo, por lo que fue atendido en el establecimiento por personal sanitario que comprobó que la herida es superficial, por lo que no debió ser trasladado hasta un centro asistencial.

El incidente causó conmoción en la comunidad educativa del Colegio Lourdes, que por la mañana alberga a la escuela técnica del nivel secundario.

Peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía de Santa Fe trabajaron en el patio de la escuela para intentar determinar el origen del disparo, a la vez que se iba a analizar el proyectil, que desgarró la chomba del adolescente.