Luis Miguel
Diego Armando Maradona
Salieron a la luz detalles de las fiestas sexuales de Maradona con Luis Miguel

Luis Ventura ventiló detalles explosivos de los encuentros de Diego Maradona con Luis Miguel en un lujoso hotel de Buenos Aires.

Salieron a la luz detalles de las fiestas sexuales de Diego Maradona y Luis Miguel, un tema que volvió a instalarse con fuerza en la agenda del espectáculo tras las explosivas declaraciones de Luis Ventura. El periodista fue invitado a Ángel Responde (Bondi Live), el programa que conduce Ángel de Brito, y allí aportó información que, según explicó, forma parte de relatos conocidos en ciertos círculos pero que pocas veces se dijeron con tanta claridad en un espacio público.

Durante la charla, Ventura se refirió a encuentros que habrían tenido lugar en el hotel Sheraton, un clásico de las grandes figuras que visitaban Buenos Aires. En ese contexto, lanzó una frase que no pasó desapercibida y que dio pie a un intercambio cargado de sorpresa. “Andá y preguntó a los mozos y preguntá por las fiestas de Diego Maradona y Luis Miguel, por las fiestitas del vigésimo quinto piso, contó el periodista en diálogo con De Brito, sugiriendo que se trataba de episodios conocidos por el personal del lugar.

El conductor no tardó en repreguntar sobre el nivel de exposición de esos encuentros y la presencia de figuras del ambiente. “¿Habían muchos famosos?”, quiso saber Ángel. La respuesta de Ventura fue tan breve como contundente: “Sí, muchos”, dejando entrever que no se trataba de reuniones discretas ni aisladas, sino de encuentros que habrían reunido a varias personalidades reconocidas.

El presidente de APTRA también amplió el foco y aseguró que no se trataba únicamente del Sheraton. Según explicó, existen relatos de testigos que hablan de otras fiestas en el hotel Faena, otro de los destinos elegidos por Luis Miguel cada vez que visitaba la Argentina. Esa mención sumó un nuevo escenario a una historia que, con el paso de los años, fue acumulando versiones y comentarios en voz baja.

La conversación subió aún más de tono cuando la panelista Denise Dumas quiso saber cuánto se extendían esas reuniones. “¿Cuánto tiempo duraban esas fiestas?”, preguntó. Ventura no dudó en responder con una frase que generó impacto inmediato: “Hasta que llegaba la ambulancia del SAME”, lanzó, sin vueltas, dejando flotando un clima de exceso y descontrol.

Para cerrar su relato, el periodista aportó una última anécdota vinculada al cantante mexicano y sus noches porteñas. “Cuando Luis Miguel venía a Buenos Aires y se perdía en las noches. Su seguridad no sabía dónde estaba. La última vez que se quedó en el Faena, inundó todo el piso. Estaba con una modelo famosísima y todas las chicas que él había traido”, concluyó, sumando más detalles a una historia que volvió a generar revuelo.

Las declaraciones de Ventura reavivaron viejos rumores y colocaron nuevamente en el centro de la escena episodios ligados a dos figuras icónicas, cuyas vidas privadas siempre estuvieron rodeadas de misterio, excesos y versiones que, con el tiempo, se transformaron en parte del mito que las rodea.

