Salieron a la luz detalles de las fiestas sexuales de Maradona con Luis Miguel

La conversación subió aún más de tono cuando la panelista Denise Dumas quiso saber cuánto se extendían esas reuniones. “¿Cuánto tiempo duraban esas fiestas?”, preguntó. Ventura no dudó en responder con una frase que generó impacto inmediato: “Hasta que llegaba la ambulancia del SAME”, lanzó, sin vueltas, dejando flotando un clima de exceso y descontrol.

Para cerrar su relato, el periodista aportó una última anécdota vinculada al cantante mexicano y sus noches porteñas. “Cuando Luis Miguel venía a Buenos Aires y se perdía en las noches. Su seguridad no sabía dónde estaba. La última vez que se quedó en el Faena, inundó todo el piso. Estaba con una modelo famosísima y todas las chicas que él había traido”, concluyó, sumando más detalles a una historia que volvió a generar revuelo.

Las declaraciones de Ventura reavivaron viejos rumores y colocaron nuevamente en el centro de la escena episodios ligados a dos figuras icónicas, cuyas vidas privadas siempre estuvieron rodeadas de misterio, excesos y versiones que, con el tiempo, se transformaron en parte del mito que las rodea.