Luis Ventura contó la verdad de la desaparición de Loly Antoniale y cómo fue su última charla con ella

"Sí, creo que sí. Yo tenía otra versión. A mí alguien me había dicho que mi cabeza había rodado por ella, y ella me corrigió", relató Ventura. "No fue ella", sumó De Brito. "No sé si fue así. Ni quiero averiguarlo. Si tomó distancia, sabrá por qué es", cerró Ventura, dejando más dudas que certezas.

El recuerdo de Ventura también se enlaza con su propia historia: fue despedido de Intrusos en 2014 y, según le comentaron en aquel entonces, la modelo habría influido en la decisión de Rial. La versión señalaba que Antoniale buscaba vengarse por algunas notas que no le habían caído bien.

Cuál es el oscuro secreto que Marcela Tauro destapó sobre la ruptura de Jorge Rial y Loly Antoniale

Cuando parecía que el tema ya estaba enterrado, la enigmática y comentada separación entre Jorge Rial y Mariana Antoniale -más conocida como la Niña Loly- volvió a estar en boca de todos. En Intrusos (América TV), Marcela Tauro insinuó que las verdaderas razones de la ruptura no habrían sido las que se conocieron públicamente.

La historia entre Rial y Antoniale fue intensa y mediática: hubo glamour, pasión, conflictos y constantes idas y vueltas. Su romance comenzó en 2012 y enseguida ocuparon las portadas de las revistas. Él acababa de poner fin a su matrimonio con Silvia D’Auro, mientras que ella era bastante más joven. Loly incluso supo ganarse el afecto de Rocío y Morena, las hijas del conductor, lo que llevó a que muchos pensaran que el casamiento era cuestión de tiempo.

Pero en junio de 2015 decidieron terminar la relación y cancelar la boda que estaba prevista para septiembre de ese mismo año. Desde entonces, las versiones sobre el quiebre oscilaron entre supuestas infidelidades y reproches mutuos. Sin embargo, lo revelado recientemente en Intrusos vuelve a poner bajo la lupa aquel mediático vínculo.

“Los dos estuvieron enamorados, pero ahora ninguno habla del otro. Ella hizo un cumpleaños de él, donde nos invitó a todos, y fue maravilloso, pero imagínense que él no era sociable", recordó la histórica panelista, que fue testigo cercana de la relación. Acto seguido, y con un tono cargado de misterio, agregó: "Él con Mariana fue generosísimo, pero hubo un accidente automovilístico, lo que pasa es que se tapó todo y lo tienen que hablar los protagonistas, no nosotros, pero Jorge sí nos explicó qué pasó. Ni él ni ella lo dijeron, hubo como un acuerdo. Él tuvo que ir a solucionar un tema”.

En medio de la charla, Karina Iavícoli sumó su aporte y destacó que para la Niña Loly Jorge Rial "fue el amor de su vida". Además, relató: "Yo esta anécdota alguna vez la conté, cuando Loly vino de Córdoba vivía en una habitación y tenía un televisor gigante con un oso, que ella llamaba Jorge, y lo acariciaba y miraba a Rial. Era el sueño de su vida y lo logró”.

Cabe señalar que, poco tiempo después, Rial decidió seguir adelante y comenzó un romance con Agustina Kampfer. Mariana, en cambio, optó por alejarse del mundo del espectáculo, bajó su perfil y se instaló en Miami, rodeada de un halo de misterio, con visitas esporádicas a su familia en Córdoba.