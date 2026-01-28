Javier Milei restituirá la custodia del sable corvo de San Martín a los Granaderos

De acuerdo con el borrador del decreto, el objetivo del traspaso es garantizar la “correcta administración, preservación y seguridad de un bien histórico del Estado Nacional”, y se fundamenta en la idea de “devolverles a los suyos lo que es propio”.

sable invitacion

Una custodia con antecedentes históricos

La vinculación del Regimiento de Granaderos a Caballo con el sable corvo no es nueva. Desde 1967, mediante un decreto, la unidad militar fue designada como responsable de su resguardo. Sin embargo, en mayo de 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se dispuso que la pieza pasara a estar bajo tutela del Museo Histórico Nacional, donde fue exhibida al público.

Desde Cultura de Nación aclararon que el regreso del sable al cuartel de Granaderos no implica restarle valor patrimonial al espacio, ya que la sede del regimiento es Monumento Histórico Nacional. Además, remarcaron que se trata de restituir la custodia a una institución directamente vinculada con la figura de San Martín y el significado simbólico del arma.

En cuanto al impacto para el MHN, señalaron que el museo cuenta con una reserva patrimonial de enorme valor histórico, que seguirá siendo exhibida al público, y que la institución continuará funcionando con normalidad.

El cronograma de los actos en San Lorenzo

En paralelo al traspaso del sable, se desarrollará una serie de actividades conmemorativas por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, batalla que marcó el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos bajo el mando de San Martín.

Las actividades comenzarán el martes 3 de febrero, con el izamiento de banderas en la Plaza San Martín – Pino Histórico – Campo de la Gloria, y un homenaje a los caídos en el Cementerio Conventual.

El 6 de febrero, la Fanfarria Alto Perú desfilará por la avenida San Martín y, por la noche, junto al Regimiento de Granaderos, encabezará la tradicional ceremonia del cambio de guardia en el Convento San Carlos Borromeo.

Finalmente, el sábado 7 de febrero a las 19, se realizará el acto central en el Campo de la Gloria, donde el presidente formalizará la entrega del sable corvo al Regimiento y se desarrollará un desfile cívico-militar.