Presidente hot: la insólita revelación de Petro antes de ver a Trump sobre "las cosas" que hace "en la cama"

Embed

Petro, para más información, está casado: en el año 2000, contrajo nupcias con Verónica del Socorro Alcocer García, su tercera esposa. Con las dos anteriores tuvo un hijo y dos, respectivamente; con Alcocer, en tanto, otras dos hijas.

"Pienso", la otra revelación de Petro cuando está en la cama

El próximo 3 de febrero, el mandatario colombiano estará en la Casa Blanca. Hasta allí llegará luego de un año nuevo que comenzó con un dolor de cabeza para él, y no por estar en la cama. Cuando el 3 de enero, Trump envió a Venezuela un escuadrón especial que capturó a Nicolás Maduro y lo llevó desde Caracas a Nueva York, Petro fue de los primeros que condenó esa intervención.

Trump no perdió el tiempo y le dijo que se cuidara porque podría ser el próximo en sufrir algo similar. Ante esto, Petro demostró que sí tiene cintura política: llamó a Washington y, poco después, Trump informó que había sido un buen diálogo y que lo esperaba a comienzos del mes de febrero en la Casa Blanca. Como para ratificar que en la cama no solo hace cosas "muy lindas" sino que también piensa."Por eso creo que ahí genero mis mejores ideas y por eso mis trinos más famosos se hacen cuando no duermo", afirmó.

“Los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo. Y eso es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro, a los que siempre un flacucho les ganará, porque es inteligente y sabe bailar. Y nosotros, los colombianos, sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando".

Gustavo petro y pienso dijo

Piensa en la cama, pero "trina" cuando no duerme

La presidencia de Gustavo Petro está llena de tropiezos, errores y torpezas:

1. Caso Laura Sarabia

Escándalo político en el que una funcionaria cercana (jefe de despacho) fue investigada por presunto abuso de autoridad y acciones como ordenar pruebas de polígrafo contra la niñera del hijo de Sarabia. El caso salió a la luz en 2023 y se vinculó a presiones dentro de la Casa de Nariño.

2. Acusaciones sobre financiamiento de campaña

Investigaciones por supuesta financiación irregular en la campaña presidencial de 2022 atribuida a aliados cercanos. Ya en el Gobierno, se lo acusó de uso indebido de medios del Estado para viajes de fines privados o partidarios.

3. “Olla” de corrupción en el Gobierno

El Ejecutivo enfrenta una larga lista de exfuncionarios procesados por casos que incluyen sobrecostos en la compra de carrotanques para La Guajira, financiación irregular de campañas y violación de topes electorales.

4. Cambios de gabinete: inestabilidad constante

Comenzaron a los pocos días de asumir y, hasta el día de hoy, más de 60 funcionarios pasaron por 19 ministerios. Cada 19 días, cambia a algún ministro.

5. Relación internacional tensa

Petro ha tenido altibajos con actores internacionales, tensiones con Estados Unidos y líderes regionales como Javier Milei, entre otros.

Petro presidente y su destreza en la cama

Cuando llegó al poder, era uno más de la ola izquierdista que dominaba en Sudamérica. Un bloque compartido con Venezuela, Chile, Bolivia y los vaivenes de la Argentina, Brasil y Uruguay. En su momento más favorable, Petro tenía seis presidencias aliadas en la región (7 con él, sobre un total de 10 países).

Por eso, cuando ganó en segunda vuelta, proclamó entusiasmado: "Hoy es el día de las calles y las plazas”. Era el año 2022. Durante 4 años, se vieron todos sus errores en la gestión pública. Puede ser reelegido el próximo 31 de mayo, pero hay un dato para nada menor: es uno de los políticos colombianos con peor imagen.