Los escandalosos motivos de la abrupta separación de Alina Moine y Federico Giuliani

Durante el informe también se repasaron algunos antecedentes sentimentales de Federico Giuliani. En 2020 fue pareja de Cande Tinelli y, en la actualidad, se desempeña como coach deportivo en el club San Lorenzo, ámbito en el que continúa desarrollando su carrera profesional lejos de los flashes del espectáculo.

En paralelo, volvió a reflotarse un capítulo muy comentado del pasado sentimental de Alina Moine, vinculado a los rumores de romance con Marcelo Gallardo. A lo largo del tiempo, la conductora siempre desmintió esas versiones y fue categórica al aclarar su postura, incluso cuando llegó a circular una foto de un viaje compartido por Europa. Aquella situación, que en su momento generó múltiples especulaciones, volvió a mencionarse tras conocerse la reciente separación.

Así, entre versiones de desgaste, silencios llamativos y recuerdos del pasado, la ruptura de Alina Moine y Federico Giuliani se convirtió en uno de los temas más comentados del día, dejando abierta la incógnita sobre qué ocurrió realmente puertas adentro de una relación que parecía firme y sin fisuras.