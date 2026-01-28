En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Alina Moine
Federico Giuliani
¿INFIDELIDADES?

Los escandalosos motivos de la abrupta separación de Alina Moine y Federico Giuliani

Trascendieron los motivos detrás de la ruptura sentimental de la periodista Alina Moine y Federico Giuliani.

Los escandalosos motivos de la abrupta separación de Alina Moine y Federico Giuliani

Los escandalosos motivos de la abrupta separación de Alina Moine y Federico Giuliani

Los escandalosos motivos de la abrupta separación de Alina Moine y Federico Giuliani generaron un verdadero sacudón en el mundo del espectáculo y el periodismo deportivo. La noticia comenzó a circular este martes por la noche y rápidamente despertó sorpresa, ya que se trataba de una relación que, hacia afuera, se mostraba sólida, sin conflictos públicos y con varios años de historia compartida.

Leé también Una reconocida periodista puso fin a su relación luego de tres años
Una reconocida periodista puso fin a su relación luego de tres años

Según trascendió, la reconocida periodista deportiva habría decidido ponerle punto final al vínculo que mantenía con Giuliani desde hacía tres años. La ruptura no solo tomó desprevenidos a los seguidores de la pareja, sino también a su entorno más cercano, que hasta hace poco los veía unidos y atravesando un buen momento personal. En los últimos meses, ambos se mostraban juntos y sin señales evidentes de crisis, lo que volvió aún más abrupta y llamativa la separación.

La información fue revelada por Pilar Smith en LAM (América TV), donde la periodista aportó algunos detalles sobre el inicio y la evolución de la relación. “Estaban juntos desde mayo de 2023 y blanquearon a través de las redes sociales, parecía todo color de rosa”, señaló al aire, describiendo el clima que rodeaba a la pareja cuando decidieron hacer público su noviazgo. Ese escenario de armonía contrasta fuertemente con el desenlace que sorprendió a todos.

Si bien no se conocieron los motivos concretos que llevaron a la ruptura, desde el programa deslizaron que habría existido un desgaste que la pareja no logró revertir con el paso del tiempo. Las diferencias, según se comentó, habrían ido acumulándose hasta volverse irreconciliables, derivando en una decisión que fue tan silenciosa como contundente. Por el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas ni utilizó sus redes sociales para referirse al tema.

Durante el informe también se repasaron algunos antecedentes sentimentales de Federico Giuliani. En 2020 fue pareja de Cande Tinelli y, en la actualidad, se desempeña como coach deportivo en el club San Lorenzo, ámbito en el que continúa desarrollando su carrera profesional lejos de los flashes del espectáculo.

En paralelo, volvió a reflotarse un capítulo muy comentado del pasado sentimental de Alina Moine, vinculado a los rumores de romance con Marcelo Gallardo. A lo largo del tiempo, la conductora siempre desmintió esas versiones y fue categórica al aclarar su postura, incluso cuando llegó a circular una foto de un viaje compartido por Europa. Aquella situación, que en su momento generó múltiples especulaciones, volvió a mencionarse tras conocerse la reciente separación.

Así, entre versiones de desgaste, silencios llamativos y recuerdos del pasado, la ruptura de Alina Moine y Federico Giuliani se convirtió en uno de los temas más comentados del día, dejando abierta la incógnita sobre qué ocurrió realmente puertas adentro de una relación que parecía firme y sin fisuras.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alina Moine Federico Giuliani
Notas relacionadas
Furor en Netflix por esta serie que acaban de agregar y está en el Top 10 de las más vistas
El atemorizante mensaje de muerte que recibió Karina Mazzocco: "Te voy a..."
La terrible decisión de Facundo Arana, en medio de la separación de María Susini

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar