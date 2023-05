Wanda Nara aconsejó a las participantes de MasterChef sobre los haters: "Mientras vos..."

Wanda, experta en el tema de los haters y sus despiadas críticas, le aconsejó: “Mientras vos sepas quién sos vos y los tuyos que te conocemos, fuera lo que opinen los de afuera, no les hagas caso. Hay un montón de gente que seguro se moriría por estar en tu lugar y en vez de hacer algo que los pueda traer acá, no, buscan machucar el árbol”.

Y agregó Wanda que la mejor herramienta es bloquear a los trolls de internet: “¡Con todo y chau! ¡Bloqueo y un beso para todos los haters!”.

Silvana Díaz, por su parte, agradeció las palabras que la modelo siempre tiene hacia los participantes. “No tengo ni idea de si tengo haters, no quiero ni saber. Prefiero ser ignorante en el tema, pero gracias por lo que nos decís Wanda”, sostuvo la concursante.

Estefanía Herlein también participó de la conversación y citó un consejo que le dio otro de los concursantes, Rodolfo Vera Calderón. “Estoy llena de haters pero Rodo, que es experto, dice que ‘sin haters no hay paraíso’”, afirmó. Y al final, sostuvo con seguridad: "Lo que dicen los haters habla más de ellos que de mí”.

MasterChef María Sol.jpg

Rodolfo Vera Calderón de MasterChef fue durísimo con los hombres argentinos: "Es que son muy..."

Este lunes, en MasterChef (Telefe), los concursantes tuvieron que cocinar carnes exóticas, y Rodolfo Vera Calderón al haber obtenido un beneficio la semana pasada pudo elegir qué carne preparar.

Cuando el periodista especializado en realeza preparaba el plato de ciervo con verduras grilladas, ensalada y gratén de papas, la conductora del ciclo, Wanda Nara, se acercó a la estación para hacerle algunas preguntas personales.

"Me estoy destrayendo contigo, Wanda", le dijo el concursante al verla cerca. "¿Te molesta que venga a hablarte?", le preguntó la conductora. "No me molesta, pero me quita tiempo", se quejó el aspirante a cocinero. "Vos cociná tranquilo y respondé todo lo que yo diga. ¿Estás en pareja, Rudi?", indagó la empresaria.

"No, solito. Soy medio chinchudo, no soy una persona fácil para convivir", contestó. "¿Cuándo fue tu última pareja, en qué año?", quiso saber la conductora. "Ya ni me acuerdo", dijo el periodista. "¿Ahora hay alguna alegría importante para comentar?", preguntó Wanda y Rodolfo admitió: "No, estoy enfocado en MasterChef".

Wanda no la dejó ahí y siguió: "¿Y si te escribe alguna alegría? ¿Tenés algún amor por acá?". "Tengo una simpatía", dijo el participante sin dar detalles. "Y para que sea alegría la simpatía, ¿qué tiene que hacer?", dijo Wanda. "Y... no, es que el argentino es muy histérico, Wanda", manifestó Rodolfo, entonces la conductora le preguntó qué diferencia hay entre un argentino y un mexicano. "Que al mexicano le das tequila y te entrega la casa", respondió sin vueltas. Wanda, entre risas, y casi malinterpretando la respuesta le contestó: "Me asusté, Rudi".