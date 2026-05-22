El verdadero significado de acariciar cerdos en Japón, la curiosa experiencia de la China Suárez y Mauro Icardi

A diferencia de la mirada occidental, donde muchas veces el cerdo suele asociarse a aspectos negativos, en Japón este animal tiene una representación completamente distinta. Dentro de su cultura, simboliza prosperidad, abundancia, fortuna y ternura. Incluso, también se lo relaciona con la armonía emocional y la calma.

Por ese motivo, la experiencia dentro de estos cafés está profundamente vinculada al concepto “kawaii”, una estética muy popular en Japón que gira en torno a todo lo adorable, tierno y simpático. Este estilo atraviesa gran parte de la cultura pop japonesa y se refleja tanto en la moda como en distintos espacios recreativos.

Quienes visitan estos cafés suelen hacerlo buscando un momento de relajación y bienestar. El contacto con los animales, considerados afectuosos y amigables, aparece como una forma de aliviar el estrés cotidiano y generar una sensación de tranquilidad.

En ese contexto, la visita de China Suárez y Mauro Icardi a este particular café terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas de su viaje por Japón.

MiPig Café Tokio

Cuál es el polémico mensaje que Moria Casán descubrió detrás del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Japón

Las vacaciones de Mauro Icardi y la China Suárez en Japón siguen dando que hablar y, esta vez, una inesperada actividad que realizaron en Tokio se convirtió en tema de debate en el programa de Moria Casán. Mientras la pareja disfruta de su estadía en una de las ciudades más emblemáticas del mundo, en La mañana con Moria (El Trece) compartieron nuevas postales y videos de ambos recorriendo distintos rincones turísticos de la capital japonesa.

En medio del programa, Gustavo Méndez sorprendió al revelar uno de los lugares más curiosos que eligieron visitar durante el viaje: uno de los tan de moda café de cerditos, donde los asistentes pueden acariciar, jugar y convivir con pequeños cerdos que se desplazan libremente por el local.

“Van para acariciarlos”, comentó el periodista mientras mostraban las imágenes de la actriz y el futbolista ingresando al lugar. Luego, amplió la información y explicó: “Este es un café que se llama Mi Pig”.

Fue allí que la mención del nombre no pasó inadvertida para Moria Casán, que rápidamente relacionó el paseo con la fuerte exposición mediática que envuelve a Wanda Nara, ex esposa del delantero. “Ese se llama Mi Pig. Pig en inglés es cerdo”, remarcó la conductora con picardía. Y enseguida agregó con ironía: “Para mí eso tiene una connotación, acabo de darme cuenta. Para que la gente se entere, a la ex Icardi le dicen en todas las redes ‘bad pig’. Y justo van a un museo de cerdos”.

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Lejos de dejar el tema ahí, La One insistió con su interpretación y deslizó que la salida podría esconder un mensaje indirecto. “Eso tiene una connotación”, sostuvo nuevamente, mientras en el estudio debatían sobre lo llamativo de la experiencia. “¿Con qué necesidad vas a ir a ver a cerditos en un edificio?”, lanzaron desde el panel.

Cuando le consultaron directamente si consideraba que había una intención detrás de la visita, Moria respondió tajante: “Obvio”.

Más adelante, Guillermo Capuya aportó otro punto de vista y explicó que en Tokio existen distintos cafés temáticos vinculados a animales, como perros y gatos, creados especialmente para combatir la soledad.

Por su parte, Méndez sumó un dato relacionado con las tradiciones japonesas. “La cultura milenaria de Japón tiene algo que ver con el tema del cerdo y la fertilidad”, señaló.

Finalmente, recordó una reciente frase de la China Suárez sobre sus deseos personales. “¡Ojo! La China dijo que por ahora no quería ser mamá pero sí era el sueño de ella conocer Japón...”, comentó el periodista. Entonces, Moria Casán cerró con otra filosa observación: “Y se lo cumplió Aladín. Icardi le cumple todos los sueños, ella le frota la lámpara y van por todo el mundo”.