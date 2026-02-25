A24.com

Murió el padre de una participante de Gran Hermano Generación Dorada y tuvo que abandonar la casa

Paula Varela reveló en Intrusos la triste noticia que Gran Hermano le informó a una de las jugadoras a dos días del comienzo de su ingreso a la casa. Aquí, de quién se trata y cómo abordó el tema la producción del reality.

25 feb 2026, 15:12
Este miércoles, a Paula Varela le tocó anunciar una de las noticias que un periodista nunca quisiera tener que dar: un fallecimiento. Lo cierto es que la panelista de Intrusos (América TV) reveló que por estas horas falleció el papá de Daniela De Lucía, una de las participantes más conocidas de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), motivo por el cual la producción del reality ya le informó lo sucedido y abandonó la casa.

Así, después de que Rodrigo Lussich le diera la palabra a su compañera preanunciando que un familiar de una participante del reality había fallecido, Varela informó concretamente: "Estamos hablando de Daniel De Lucía, que ingresó a la casa de Gran Hermano el primer día, muy cercana a Andrea del Boca y a ese clan que se están acercando en la casa. Nos cuentan del entorno de la familia que falleció su papá".

Al momento de anunciar lo sucedido, la participante aún no sabía nada y la integrante de Intrusos revelaba que la producción del programa se lo estaría informando en breve.

"Me dicen que el padre estaría mal cuando Daniela entró. Ella sabía que su papá estaba mal antes de entrar a la casa. Él padecía una enfermedad complicada, estaba en silla de ruedas, tenía una salud bastante complicada y falleció hace un ratito nada más", completó la periodista cerca de las 14:30 hs.

En tanto, minutos después la producción de Gran Hermano publicó en las redes sociales un comunicado confirmando la información de la periodista y señalando que acaban de informarle a la participante la mala nueva, así como también la decisión de ella de abandonar la casa.

"Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación", reza el primer párrafo del texto compartido por el reality de Telefe desde su cuenta oficial de Instagram.

Al tiempo que señalaron: "Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano"; y que "ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos".

"Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano", concluye el comunicado de Gran Hermano tras conocerse el triste hecho desde el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de América TV.

Noticia en desarrollo.

     

 

