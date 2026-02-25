Murió el padre de una participante de Gran Hermano Generación Dorada y tuvo que abandonar la casa

En tanto, minutos después la producción de Gran Hermano publicó en las redes sociales un comunicado confirmando la información de la periodista y señalando que acaban de informarle a la participante la mala nueva, así como también la decisión de ella de abandonar la casa.

"Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación", reza el primer párrafo del texto compartido por el reality de Telefe desde su cuenta oficial de Instagram.

Al tiempo que señalaron: "Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano"; y que "ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos".

"Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano", concluye el comunicado de Gran Hermano tras conocerse el triste hecho desde el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de América TV.

Noticia en desarrollo.