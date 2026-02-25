ANSES paga un plus de $50.000 por mes con la AUH y muchas familias no lo saben

La nutrición durante el embarazo

El desarrollo saludable en la primera infancia

El acceso a alimentos esenciales

Se trata de un pago mensual que realiza ANSES con el objetivo de asegurar la compra de leche y productos básicos en una etapa clave del crecimiento.

A diferencia de otros refuerzos, no es un pago extraordinario:

es un ingreso fijo que se cobra todos los meses.

Monto actualizado del Complemento Leche

Con la movilidad basada en el IPC, el refuerzo vuelve a aumentar:

Febrero 2026: $48.691

Aumento aplicado: 2,85%

Marzo 2026: $50.094

Este ajuste lo posiciona como uno de los adicionales más altos dentro del esquema de asignaciones.

Quiénes cobran los $50.000 extra de ANSES

El pago es automático para:

Titulares de AUH con hijos de hasta 3 años

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE)

No hay que completar formularios ni presentar documentación.

Si se cumple con la edad y la asignación está activa, el dinero se acredita directamente.

Además, se paga por cada hijo que esté dentro de ese rango etario.

AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche: cuánto se puede cobrar

Este refuerzo tiene un impacto directo en el ingreso mensual porque se suma a:

AUH

Tarjeta Alimentar

Complemento Leche

Para una familia con un hijo menor de 3 años, el monto total mensual crece de forma considerable.

Y cuando hay dos o más hijos pequeños, el ingreso se multiplica, ya que el complemento se liquida por cada uno.

Cuándo se cobra el Complemento Leche

El calendario es el mismo que el de la prestación principal.

Esto significa que:

Se cobra el mismo día que la AUH o la AUE

Se deposita en la misma cuenta

No hay fechas de pago adicionales

En el recibo aparece como un concepto diferenciado, lo que permite identificarlo dentro de la liquidación mensual.

Cómo saber si estás recibiendo este extra

La forma más simple de verificarlo es ingresar a Mi ANSES y consultar la liquidación.

Allí figura como:

Complemento Leche – Plan de los 1000 Días

Si no aparece pero se cumplen los requisitos, es clave revisar:

Datos personales y del grupo familiar actualizados

Edad del niño correctamente registrada

Que la asignación esté activa y sin suspensiones

Estos puntos son fundamentales para que el pago se realice automáticamente.