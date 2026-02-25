ANSES paga un plus de $50.000 por mes con la AUH y muchas familias no lo saben
Se trata de un ingreso mensual que se deposita de forma automática junto con la asignación y que desde marzo supera los $50.000 por cada hijo que cumple con los requisitos. Muchas familias lo cobran sin identificarlo en su liquidación y puede marcar una diferencia clave en el total a percibir.
Muchas familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben todos los meses un ingreso adicional que pasa desapercibido en la liquidación. No es un bono, no requiere inscripción y tampoco hay que hacer ningún trámite: se trata del Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, un refuerzo que en marzo de 2026 superará los $50.000 por cada hijo menor de 3 años.
Este monto, que en febrero es de $48.691 y desde marzo llegará a $50.094, se deposita de manera automática junto con la asignación y es totalmente compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que potencia de forma directa el ingreso mensual. En un contexto donde cada peso cuenta, se convirtió en uno de los beneficios más importantes -y menos identificados- del sistema que administra la ANSES.
En la práctica, este complemento funciona como el plus que permite aumentar de forma real el monto que reciben las familias con hijos pequeños, sin trámites, sin gestiones extra y con actualización mensual por movilidad.
Qué es el Complemento Leche y por qué es clave para AUH
El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1000 Días, una política pública orientada a garantizar:
La nutrición durante el embarazo
El desarrollo saludable en la primera infancia
El acceso a alimentos esenciales
Se trata de un pago mensual que realiza ANSES con el objetivo de asegurar la compra de leche y productos básicos en una etapa clave del crecimiento.
A diferencia de otros refuerzos, no es un pago extraordinario:
es un ingreso fijo que se cobra todos los meses.
Monto actualizado del Complemento Leche
Con la movilidad basada en el IPC, el refuerzo vuelve a aumentar:
Febrero 2026: $48.691
Aumento aplicado: 2,85%
Marzo 2026: $50.094
Este ajuste lo posiciona como uno de los adicionales más altos dentro del esquema de asignaciones.
Quiénes cobran los $50.000 extra de ANSES
El pago es automático para:
Titulares de AUH con hijos de hasta 3 años
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE)
No hay que completar formularios ni presentar documentación.
Si se cumple con la edad y la asignación está activa, el dinero se acredita directamente.
Además, se paga por cada hijo que esté dentro de ese rango etario.
AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche: cuánto se puede cobrar
Este refuerzo tiene un impacto directo en el ingreso mensual porque se suma a:
AUH
Tarjeta Alimentar
Complemento Leche
Para una familia con un hijo menor de 3 años, el monto total mensual crece de forma considerable.
Y cuando hay dos o más hijos pequeños, el ingreso se multiplica, ya que el complemento se liquida por cada uno.
Cuándo se cobra el Complemento Leche
El calendario es el mismo que el de la prestación principal.
Esto significa que:
Se cobra el mismo día que la AUH o la AUE
Se deposita en la misma cuenta
No hay fechas de pago adicionales
En el recibo aparece como un concepto diferenciado, lo que permite identificarlo dentro de la liquidación mensual.
Cómo saber si estás recibiendo este extra
La forma más simple de verificarlo es ingresar a Mi ANSES y consultar la liquidación.
Allí figura como:
Complemento Leche – Plan de los 1000 Días
Si no aparece pero se cumplen los requisitos, es clave revisar:
Datos personales y del grupo familiar actualizados
Edad del niño correctamente registrada
Que la asignación esté activa y sin suspensiones
Estos puntos son fundamentales para que el pago se realice automáticamente.