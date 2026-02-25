El pícaro comentario de Rodrigo Lussich ante la escena íntima de Brian Sarmiento en Gran Hermano 2026

La discusión siguió con Lussich marcando límites: “Adelante de una chica. Para eso está el cuarto de los varones, el cuarto de las mujeres”. Natalie Weber coincidió y lanzó: “Si hay una mujer en el cuarto, esperá que se vaya o andá al baño”.

El momento más desopilante llegó cuando Lussich, sin filtro, preguntó: “Y lo que se ve de abajo del blureado, ¿está bien o no?”. La respuesta de Ambrosino fue inmediata y lapidaria: “No, chiquitito”.

Por qué pidieron echar a Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada

La nueva temporada de Gran Hermano Generación Dorada arrancó con fuerza en Telefe: 28 participantes listos para todo y un clima que ya promete polémicas. Entre ellos, Brian Sarmiento se convirtió en uno de los nombres más comentados apenas cruzó la puerta de la casa. En menos de dos días, el exfutbolista logró instalarse en el centro de la conversación y ser tendencia por duplicado.

Su primera aparición fuerte fue un cruce con una compañera, que dejó en claro que la convivencia no sería sencilla. Pero lo que vino después generó todavía más ruido: un gesto dentro de uno de los dormitorios encendió la polémica y desató una ola de críticas en redes sociales, donde muchos pidieron sanciones inmediatas.

¿Qué ocurrió? Fiel a su estilo sin filtro, Brian Sarmiento mostró que no piensa regular su comportamiento en el juego. En una escena que se viralizó al instante, se quitó la ropa interior delante de sus compañeros, hombres y mujeres incluidos, como si estuviera en un vestuario. El video circuló rápidamente y provocó un repudio generalizado. En X los comentarios fueron lapidarios: “Un espanto total”; “Que se vaya ya”; “Impresentable”; “Un desubicado”. La indignación fue aún mayor porque la situación ocurrió frente a Danelik, la influencer trans que cuenta con gran apoyo del público.

Antes de entrar a la casa, Sarmiento ya había anticipado que no pasaría inadvertido. “Mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día se puede decir empresario con los jugadores”, dijo en su presentación. Y dejó otra frase que ahora muchos recuerdan: “Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”.

Así, a menos de 48 horas del inicio del reality, el exjugador ya quedó envuelto en un escándalo que lo puso en el ojo de la tormenta. La gran incógnita que se instala es si habrá sanción por su actitud o si continuará en el juego como si nada hubiera pasado.