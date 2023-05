Santi Maratea le contestó a Guillermo Francella: "¿Me vas a...?"

Maratea no hizo la vista gorda y decidió contestarle al actor. Tras unos días sin aparecer en las redes, el influencer rompió el silencio: “Amigo, hola, ¿cómo están? Los extrañé, les pido disculpas, sé que desaparecí seis días. Me saturé de los mediático, pero me puse a laburar el doble en lo interno de la colecta (burocracia, organización, reuniones, etc)”, explicó.

Y, a Francella le dijo: “Le podríamos mandar esta historia a Francella. Ídolo total, yo lo amo. No lo conozco, nunca lo vi en mi vida, pero me cae bien. Dijo que ‘no aportaría para esta colecta’. Pero, Guille, amigo, ¿80 pesos? ¿Me vas a negar 80 pesos?”.

image.png

Guillermo Francella sin filtro contra Santiago Maratea y su colecta para Independiente

Santiago Maratea se puso la “10” de Independiente de Avellaneda y decidió comenzar una campaña para saldar las tremendas deudas que tiene el club que lo dejaron casi al borde de la quiebra.

Pero no todo el mundo está de acuerdo con esto y uno de ellos es Guillermo Francella, hincha ícono de Racing, eterno rival de ese club.

“No le donaría a Independiente porque nos han verdugueado toda la vida, nosotros vivimos lo que vivimos en su momento y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”, dijo el actor a TNT Sports.

“Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos”, sumó.

“A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo”, aseguró y agregó: “Lo sufrí mucho con Racing que llegó a esa situación también por muy malas gestiones. La verdad que me da mucha pena ver así a Independiente”, explicó.