Santi Maratea le respondió a Diego Brancatelli con un meme subido de tono

La fuerte advertencia de El Kun Agüero por la colecta de Santi Maratea

El Kun Agüero, quien ya se mostró a favor de la colecta del influencer, también habló al respecto e hizo una fuerte advertencia que sorprendió a los hinchas.

“Estuvo muy bien poder ayudar al club y la gente enseguida empezó a colaborar. Hablé con Mancuello y hemos tomado algunas decisiones para hacer algo lindo para el club. La realidad es que lo importante es cómo se administra el club. Porque Maratea, Agüero, Messi o quién sea junta la guita, y después, la deuda sigue estando ”, comenzó diciendo desde Estambul para F90 (ESPN), donde se definió la final de la Champions League.

En esa misma línea, sostuvo: “Es muy difícil la situación y yo creo que pasa más por administrar bien el club y tratar de que no haya deuda. Con esto que pasa se olvidan de cómo se hizo la deuda, se hacen los bol..., cambian de tema con lo de Maratea. Alguien se agarró esa guita, tiene que haber comprobantes”.

“Yo quiero a Independiente, pero hace años que la cosa no viene bien. Hemos aportado con Gaby Milito para el predio. Después dejamos el 15% de pases como casi todos los jugadores. Todo se lo quedó el club. Entonces es una cosa más administrativa que juntar el dinero, porque después cómo sigue el club”, agregó.

Por último, Agüero dio detalles sobre la colecta de Maratea: “Me escribieron dirigentes, pero algunos no me contestaron más. Pero les dije la verdad: ojalá que puedan ayudar al club, amando al club, pero sin pensar en beneficios propios. Algunos me contaron la situación del club, pero yo lo sé. El que va al club tiene que asumir la responsabilidad. Después vemos los resultados. Pero si el club está bien, los resultados llegan solos”.