Se arrastró por el pasillo del avión porque la obligaron a pagar por una silla de ruedas

Natalie contó que le ofrecieron una silla de ruedas de pasillo estándar para abordar en Singapur, pero cuando llegó a Tailandia le dijeron que tendría que pagar para usar otra silla para bajarse.

Cutis se negó, diciendo que nunca antes le habían pedido que pagara y que no le quedó otra opción que arrastrarse por el pasillo para bajarse del avión.

Como atenuante, reconoció que la barrera del idioma entre ella y los empleados pudo haber provocado el incidente.



“Cuando llegamos (el personal) nos pedía que pagáramos y realmente no lo comprendí, y dije: 'No, no voy a pagar para poder bajarme de este avión'”, dijo.

“La opción que me quedaba era tirarme al piso y gatear”, agregó Curtis.

discapacitada 1.jpg





Curtis trajo su propia silla de ruedas en el vuelo, pero era demasiado grande para caber en la cabina, según el informe. “(El personal) obviamente trató de ofrecer levantarla y cargarla, pero si la hubieran dejado caer eso habría sido 10 veces peor”, dijo una compañera de viaje de Natalie.

Un vocero de Jetstar negó que la aerolínea hubiera solicitado el pago por el uso de una silla. “Nos disculpamos sin reservas con la Sra. Curtis por su experiencia reciente mientras viajaba con nosotros”, dijo, y adujo el problema a una falta de comunicación que resultó en la demora en la disponibilidad de una silla de ruedas en la puerta de embarque. "Estamos investigando lo que sucedió con carácter de urgencia”, agregó el portavoz.

Jetstar dijo que le ofreció a Curtis un reembolso y otra compensación, pero prometió no volver a volar con la compañía nunca más, y escribió en Facebook que fue “definitivamente la experiencia más humillante que he tenido viajando. Definitivamente no quiero que nadie más pase por lo que tuve que pasar", agregó.