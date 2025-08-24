Morena Rial defendió a Nico Vázquez y castigó con todo a Gimena Accardi por la infidelidad: "Prefirió..."

"Fueron 18 años hermosos, con los mejores recuerdos y las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es y la persona que fue. Nuestro vínculo de amor sigue intacto, seguimos en comunicación, nos vemos, la semana pasada almorzamos, la otra cenammos y eso necesito aclararlo y agradecer el hombre que es y cómo se comportó con respecto a lo que voy a decir ahora. Que insisto, no lo tendría ni que aclarar públciamente porque no le debo explicaciones a nadie. A la única persona que le debía explicaciones ya se las di, que era Nico", dejó en claro Gimena Accardi en su descargo al aire en Olga al confirmar que le había sido infiel a Nico Vázquez.

"Ya lo estoy diciendo. Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció, fue un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida. Pero soy humana raza básica y puedo cometer los mismos errores que cualquiera en una relación de 18 años", añadía la actriz reconociendo su error y explicando quién era el hombre con quien engañó a su marido.

La conductora Mirtha Legrand se refirió sin vueltas a la escandalosa separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la confesión de infidelidad de la actriz.

"Quedó en un mal lugar como mujer, ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y me resulta molesto como la atacan, no está bien. Ella asumió había sido infiel y como él la pasó mal, supuestamente, ella dio la cara por él", dijo Karina Iavícoli en La noche de Mirtha (El Trece).

"Sentí que ningún hombre nunca hace eso de reconocer. Nunca vi a una mujer reconocer que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien, ni a los políticos le pedimos tanto", continuó la panelista de Intrusos.

"Una infidelidad se oculta, no se comenta", remarcó sobre el tema Mirtha Legrand. Y Karina explicó: "Ella dijo un desliz, le puede pasar a cualquiera me parece, no lo veo como algo para maltratarla".

"Cómo habló ella largo a cámara, no se explican esas cosas", siguió en su postura la diva. Y Iavícoli le preguntó: "¿Para vos estuvo mal que lo haya dicho?".

Ahí, la conductora fue tajante en su reacción contra Gimena Accardi: "Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo, fea palabra eh, pero bueno existe". "¡Nunca pensé que ibas a decir eso!", reaccionó la panelista sobre la crudeza de la opinión de Legrand.