ANSES septiembre 2025: cómo cobrar más de $300.000 si perdiste tu empleo

Para acceder, se deben cumplir requisitos específicos según el tipo de vínculo laboral:

Trabajadores permanentes: contar con al menos 6 meses de aportes registrados en los últimos 3 años previos al despido .

Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos 3 años.

Además, el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización del vínculo laboral. Si se presenta fuera de ese plazo, el beneficiario pierde la posibilidad de acceder.

¿Cómo tramitar la Prestación por Desempleo?

ANSES ofrece dos modalidades para iniciar el trámite: online y presencial.

Modalidad online (Atención Virtual)

Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo” en el menú de Atención Virtual.

Adjuntar la documentación requerida de forma digital (telegrama de despido, carta documento, contrato vencido, etc.).

Modalidad presencial

Solicitar un turno previo en la web oficial de ANSES.

Presentar original y copia de los siguientes documentos: DNI vigente . Comprobante de desempleo : telegrama o carta documento de despido, contrato vencido, resolución judicial o certificado médico en casos especiales.



Cuánto se cobra por Desempleo en agosto y septiembre 2025

El monto del beneficio se calcula en base al promedio de las últimas remuneraciones netas de los seis meses previos al despido. Sin embargo, el pago tiene un tope máximo actualizado de acuerdo al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Agosto 2025: hasta $322.000 .

Septiembre 2025: se espera una actualización en línea con el nuevo piso salarial, lo que podría llevar el máximo a más de $330.000.

El valor final depende de cada caso particular: algunos beneficiarios cobrarán menos de $200.000, mientras que quienes tenían salarios más altos recibirán la cifra máxima disponible.

Además, es importante remarcar que el pago se realiza de forma mensual y se deposita directamente en la cuenta bancaria donde el titular percibía su salario.

Calendario de pagos de agosto 2025

El cronograma oficial de ANSES para el pago de la Prestación por Desempleo en agosto se organiza de acuerdo a la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

En septiembre se espera un esquema similar, con acreditaciones escalonadas en los últimos días hábiles del mes.

¿Cuánto dura el cobro por Desempleo?

La duración del beneficio también depende de los aportes registrados:

Trabajadores permanentes: entre 2 y 12 meses de cobro , según los años de aportes acreditados.

Trabajadores eventuales o de temporada: entre 1 y 6 meses, dependiendo de los períodos trabajados en el último año.

En casos especiales, como personas mayores de 45 años o beneficiarios con cargas de familia, la duración puede extenderse hasta 18 meses.

Compatibilidades e incompatibilidades del beneficio

El cobro de la Prestación por Desempleo es compatible con algunos programas sociales y no es acumulable con otros.

Compatibles: AUH, AUE, Tarjeta Alimentar y otros beneficios de carácter no contributivo.

Incompatibles: jubilaciones, pensiones contributivas y programas de empleo formal.

Esto significa que un titular de AUH despedido de su trabajo en relación de dependencia puede cobrar al mismo tiempo la Prestación por Desempleo y los montos correspondientes a sus hijos.

Impacto en el bolsillo de los beneficiarios

La cifra de más de $300.000 en un solo pago mensual representa un ingreso clave para quienes atraviesan un período de desempleo. Según datos oficiales, la mayoría de los beneficiarios utiliza este dinero para cubrir gastos básicos como alimentos, servicios, alquiler y transporte.

Además, ANSES informó que quienes cobran la Prestación por Desempleo mantienen la cobertura de obra social y continúan realizando aportes al sistema jubilatorio durante el tiempo que dure el beneficio. Esto significa que no pierden antigüedad ni derechos previsionales.

Relación con otros beneficios de ANSES en septiembre 2025

