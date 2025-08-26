A24.com

La sorpresiva reacción de Nico Vázquez con Gimena Accardi luego de separarse

Tras la confirmación del divorcio, Nico Vázquez llamó la atención con una particular acción desde las redes sociales para su ex Gimena Accardi.

26 ago 2025, 10:25
Gimena Accardi y Nico Vázquez se separaron tras 18 años juntos tras un gran revuelo medíatico luego de que la actriz confesó públicamente que le fue infiel al actor y que eso derivó en el final del matrimonio después de intentar salir adelante de una crisis que vivieron durante el último tiempo.

En ese sentido, desde las redes sociales el actor reaccionó de manera amistosa a un emotivo posteo de su ex al hablar de sus sentimientos al volver a Bahía Blanca en el marco de la gira con la obra En otras palabras que protagoniza con Andrés Gil.

“En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. Gracias bahienses por el amor. Las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo. (También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)”, describió Gimena Accardi muy emotiva en sus historias de Instagram al recordar su niñez allí.

Nico Vázquez sorprendió con su reacción al ver el conmovedor posteo de su ex esposa y comentó la públicación con el emoji de un corazón blanco y el símbolo del infinito, dejando en claro que más allá de la separación y el dolor por la infidelidad de ella mantienen un buen vínculo.

Tras contar al aire que ella le había sido infiel, el actor habló con la prensa y confirmó el final del matrimonio en medio de un estado de absoluto dolor por la situación.

"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay. Hoy Gime eligió contar lo que pasó, ante algunas cosas que ella sentía que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde el lugar que puedo hacerlo, sigue siendo una persona muy importante y va a seguir siéndolo. Somos familia. Al mediodía estuve con ella para acompañarla porque fue una mañana muy movida. Lo que dijo, sucedió", indicó Nico.

Andrés Gil habló por primera vez en televisión sobre la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

En una nota con el programa Intrusos (América Tv) desde Bahía Blanca, Andrés Gil aclaró cómo vive este momento tras ser vinculado sentimentalmente a su compañera de trabajo Gimena Accardi.

"Es todo falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa, unidos, intentando que esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, el momento más especial de nuestra vida. Intentando de no leer y cuidando a mi familia", dijo el actor desmintiendo los rumores que lo señalaron como el tercero en discordia en la relación entre Accardi y Vázquez.

Y agregó sobre la separación los actores: "Nico también está pasando un momento bastante cho... y no está bueno que se alimente con cosas que son mentiras y estaría bueno también que respeten su intimidad".

"Cuando vi que empezó a tomar mucho vuelo quise decir algo para aplacar un poco las aguas y evitar que se sigan diciendo cosas que no son ciertas, que haya respeto más que nada", aclaró Andrés Gil sobre aquel comunicado que publicó en las redes aclarando que ese rumor que circuló era falso.

Y afirmó: "Queremos disfrutar lo súltimos días de gira con esta obra que fue hermosa. Con Gimena nos queremos mucho y hubiese estado bueno que no pase todo este quilombo".

"Estoy tranquilo, sé como funcionan estas cosas, no puedo controlar lo que dice la gente. La gente que quiero y me importa sabe como soy y está todo claro. Entiendo que la gente se enganchó al toque con esto, somos actores y nuestro trabajo es así, sabemos cómo es", concluyó el actor.

