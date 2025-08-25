Andrés Gil rompió el silencio por la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: "Estoy..."

Embed

Y agregó sobre la separación de Accardi y Vázquez: "Nico también está pasando un momento bastante cho... y no está bueno que se alimente con cosas que son mentiras y estaría bueno también que respeten su intimidad".

"Cuando vi que empezó a tomar mucho vuelo quise decir algo para aplacar un poco las aguas y evitar que se sigan diciendo cosas que no son ciertas, que haya respeto más que nada", aclaró Andrés Gil sobre aquel comunicado que publicó en las redes aclarando que ese rumor que circuló era falso.

Y afirmó: "Queremos disfrutar lo súltimos días de gira con esta obra que fue hermosa. Con Gimena nos queremos mucho y hubiese estado bueno que no pase todo este quilombo".

"Estoy tranquilo, sé como funcionan estas cosas, no puedo controlar lo que dice la gente. La gente que quiero y me importa sabe como soy y está todo claro. Entiendo que la gente se enganchó al toque con esto, somos actores y nuestro trabajo es así, sabemos cómo es", concluyó el actor.

Qué decía el comunicado de Andrés Gil cuando Gimena Accardi confirmó la infidelidad a Nico Vázquez

Luego del descargo público de Gimena Accardi donde confirmó que le había sido infiel a Nico Vázquez y aclarando que nada tuvo que ver Andrés Gil en esa historia, el actor subió un comunicado en Instagram dejando su firme opinión.

"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias", finalizó Andrés Gil desde sus historias.

Al aire en Olga, Accardi había aclarado: "Con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver y que tiene familia, y eso sí necesito que se frene, todo lo otro me hago cargo".

Y añadió sobre el hombre con el que engañó a Nico Vázquez: "Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció, fue un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida".