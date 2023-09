 Se conoció el sueño que Silvina Luna nunca pudo cumplir

"Es basta de excusas. Sos la maga de tu realidad. Conectá con lo que querés hacer este año", le dijo María a Silvina que le respondió: "Quiero hacer familia este año, Mari. Encontrar el compañero".

Lamentablemente, Silvina no pudo cumplir este sueño ni el de ser madre ya que la operación que le realizó Aníbal Lotocki en 2010 le generó grandes problemas en su salud. La actriz sufrió de una hipercalcemia por lo que estaba en diálisis tres veces por semana y luego debió ser internada, pocos días después de su cumpleaños, y nunca más tuvo el alta.

Luna murió el 31 de agosto, por las complicaciones de salud que le generaron esa operación.

image.png

Se filtró el último video de Silvina Luna antes de que se internara: el preocupante estado en el que estaba

Tras la muerte de Silvina Luna, por los efectos secundarios que le generó la intervención que le realizó Aníbal Lotocki, que le inyectó metacrilato en la cola, se conoció un video del estado de la actriz tres meses antes.

Se conocieron unas imágenes nunca antes vistas de la actriz, el video es de 10 días antes de su internación. El video fue emitido por el programa "Estamos en América", América, en donde se presentó parte de un reportaje inédito.

Se trata de un podcast para FZU Contenidos, pero el material nunca se editó y no salió a la luz. Fue entonces, la última entrevista de la modelo antes de pasar tres meses internada y luego morir.

"Me puse bastante rígida y estructurada, y muy organizada. Y después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí que tenemos, que es un camino de ida, me di cuenta que esa organización la podía llevar con conciencia y con cosas que realmente me nutren", dice Silvina en un fragmento.