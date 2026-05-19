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Horóscopo hoy: qué le depara a tu signo este martes 19 de mayo con la Luna en Cáncer en trígono al Sol

La Luna ingresa al sensible Cáncer y conecta de forma armónica con los últimos grados del Sol en Tauro. Enterate cómo influye este choque de tierra y agua en tu signo.

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La Luna en Cáncer activa el modo sensible y nos invita a buscar confort en los afectos este martes. Foto: Horóscopo.

La Luna en Cáncer activa el modo sensible y nos invita a buscar confort en los afectos este martes. Foto: Horóscopo.

El clima astral nos abraza con una energía sumamente contenedora y nutricia. La Luna ha ingresado al signo de Cáncer, el hogar del zodíaco, poniéndonos mucho más sensibles, intuitivos y conectados con nuestras necesidades emocionales. Lo interesante es que esta Luna hace un aspecto excelente (un trígono) con el Sol que está despidiéndose de Tauro. Es la combinación perfecta entre la estabilidad de la tierra y la frescura del agua.

Leé también Horóscopo diario: qué le depara a tu signo este jueves 14 de mayo con la Luna entrando en Aries
El ingreso de la Luna en Aries inyecta una dosis de coraje e iniciativa a todos los signos del zodíaco. Foto: Horóscopo.

Este fenómeno astrológico actual nos invita a buscar refugio en lo conocido. Es un martes donde el cuerpo te va a pedir volver temprano a casa, comer algo casero o rodearte de las personas que te hacen sentir seguro. En el ámbito laboral, la intuición estará afiladísima. No decidas hoy solo con la cabeza fría; prestale atención a lo que sentís en la boca del estómago. Si un negocio o un proyecto te genera desconfianza interna, esperá a que pase la marea antes de firmar.

Horóscopo y las predicciones signo por signo: martes 19 de mayo

Para Aries, el foco está en el hogar; es un buen día para resolver un tema de convivencia. Tauro, el Sol en tus últimos grados te da brillo, y la Luna en Cáncer te vuelve muy elocuente; usá la palabra. Géminis, cuidá tu economía; es un día para valorar tus recursos y evitar gastos por ansiedad. Cáncer, con la Luna en tu signo, sos el centro de gravedad del día; mimate y escuchá tu intuición.

Para Leo, la energía te pide introspección; un martes ideal para trabajar tras bambalinas y descansar. Virgo, tus amigos y proyectos grupales te traen una gran satisfacción hoy; apoyate en ellos. Libra, el foco está en tu reputación profesional; un superior notará tu compromiso y empatía. Escorpio, sentís un deseo de expandir tu mente; excelente día para leer, estudiar o planificar un viaje.

Para Sagitario, la jornada te pide que vayas profundo; es un buen momento para ordenar deudas o papeles compartidos. Capricornio, la Luna en tu opuesto ilumina tus relaciones; poné las necesidades del otro en la balanza. Acuario, tu rutina laboral te pide orden y cuidado del cuerpo; no te sobrecargues. Finalmente, Piscis, un martes brillante en lo creativo y afectivo; el romance y la inspiración están de tu lado.

Cómo manejar la sensibilidad de hoy

El mayor riesgo de este martes es tomarnos todo de forma muy personal o ponernos un poco a la defensiva (el clásico caparazón de Cáncer). Mi consejo es que uses esa sensibilidad a tu favor para conectar desde la empatía. En lo físico, Cáncer rige el estómago; tratá de comer liviano y no tragar de golpe las emociones para que no te caiga mal el almuerzo.

En el plano afectivo, es una jornada ideal para demostrar cariño sin vergüenza. Un mensaje a un amigo que extrañás o un abrazo largo a tu pareja cambiarán por completo la vibración de tu día. El cielo hoy premia a los que se animan a mostrarse vulnerables y humanos.

FAQ:

  • ¿Es buen día para mudanzas o cambios estéticos en casa? Excelente, la Luna en Cáncer favorece todo lo que embellezca el hogar.

  • ¿Qué actividad física se recomienda hoy? Natación, yoga o estiramientos suaves; nada de alto impacto que altere tu sistema nervioso.

  • ¿Cuál es el color recomendado? El blanco, el gris perla o los tonos plateados.

  • ¿Cómo estará el humor general? Un poco nostálgico pero muy cariñoso y receptivo.

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