Nelson Castro habló por primera vez después del escándalo en Perú durante la cobertura del Papa León XIV por sus dichos sobre Chiclayo, los cuales desataron una enorme polémica y críticas en ese país.
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En Intrusos mostraron la salida de Nelson Castro de la radio después de su descargo tras lo sucedido en Perú en la cobertura del Papa León XIV y qué hizo.
Nelson Castro habló por primera vez después del escándalo en Perú durante la cobertura del Papa León XIV por sus dichos sobre Chiclayo, los cuales desataron una enorme polémica y críticas en ese país.
En su ciclo por Radio Rivadia, el periodista bancó los términos utilizados al aire para describir a la ciudad peruana y aclaró que defiende la libertad de expresión de quienes lo cuestionaron.
"Yo soy un sujeto de crítica, estoy acostumbrado a esto y es algo que defiendo. Nunca me enojo y mucho menos cuando no tengo nada que rectificar", explicó el conductor.
Desde Intrusos (América Tv) mostraron el momento en que Nelson Castro se retiraba de la emisora este viernes al mediodía y al ser abordado por la prensa evitó dar declaraciones.
"Gracias chicos, gracias a todos", se limitó a decir al periodista mientras caminaba y se subió rápidamente al auto que lo esperaba en la puerta del lugar y se retiró.
El cronista Alejandro Guatti marcó que previamente se había acordado con la producción de su ciclo radial que el periodista hablaría luego de su descargo al aire, algo que luego no sucedió.
"Nos habían dicho que iba a parar a hablar pero finalmente no pasó", puso en contexto el movilero desde la puerta de la radio donde trabaja Nelson Castro.
Nelson Castro regresó a la Argentina y se refirió por primera vez a la polémica que generó su cobertura del Papa León XIV en Perú y bancó sus dichos sobre la ciudad de Chiclayo.
"Lo que dije lo ratifico plenamente. De la gente de Perú agradecí su servicialidad, generosidad, hospitalidad y educación. Y no es lo que digo ahora, vayan y escuchen las grabaciones. Junto con esto, también mostré la pobreza que había en Chiclayo", explicó el periodista sobre la enorme polémica que se instaló por sus declaraciones en TN.
Y añadió en esa línea: "Yo utilicé la palabra mugre que a muchos molestó, lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas. ¿Qué otras palabras podes utilizar para una realidad fea? Ninguna, cualquier sinónimo es feo".
En cuanto a su gesto que se viralizó durante la canción Alma Misionera, Castro aclaró: "Todos los que me conocen saben que no bebo alcohol, no digo palabras obscenas ni hago gestos obscenos. A mí me emocionó tanto que se cantara Alma Misionera e hice un gesto que siempre hago llevándome el puño al corazón de agradecimiento y emoción".