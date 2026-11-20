"Gracias chicos, gracias a todos", se limitó a decir al periodista mientras caminaba y se subió rápidamente al auto que lo esperaba en la puerta del lugar y se retiró.

El cronista Alejandro Guatti marcó que previamente se había acordado con la producción de su ciclo radial que el periodista hablaría luego de su descargo al aire, algo que luego no sucedió.

"Nos habían dicho que iba a parar a hablar pero finalmente no pasó", puso en contexto el movilero desde la puerta de la radio donde trabaja Nelson Castro.

Qué dijo Nelson Castro tras la polémica en Perú por la cobertura del Papa León XIV

Nelson Castro regresó a la Argentina y se refirió por primera vez a la polémica que generó su cobertura del Papa León XIV en Perú y bancó sus dichos sobre la ciudad de Chiclayo.

"Lo que dije lo ratifico plenamente. De la gente de Perú agradecí su servicialidad, generosidad, hospitalidad y educación. Y no es lo que digo ahora, vayan y escuchen las grabaciones. Junto con esto, también mostré la pobreza que había en Chiclayo", explicó el periodista sobre la enorme polémica que se instaló por sus declaraciones en TN.

Y añadió en esa línea: "Yo utilicé la palabra mugre que a muchos molestó, lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas. ¿Qué otras palabras podes utilizar para una realidad fea? Ninguna, cualquier sinónimo es feo".

En cuanto a su gesto que se viralizó durante la canción Alma Misionera, Castro aclaró: "Todos los que me conocen saben que no bebo alcohol, no digo palabras obscenas ni hago gestos obscenos. A mí me emocionó tanto que se cantara Alma Misionera e hice un gesto que siempre hago llevándome el puño al corazón de agradecimiento y emoción".